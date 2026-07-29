جزئیات مراسم تشییع شهید خلبان مجید کاظمی در شیراز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، از خلبانان دلیر جنگنده سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شهادت و بازگشت به میهن اسلامی، طی آیین‌هایی در شیراز تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام همراه با قرائت زیارت عاشورا، ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه، ۹ مردادماه ۱۴۰۵، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار می‌شود.

همچنین شامگاه پنجشنبه و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، آیین تشییع پیکر مطهر شهید در یکی از میادین شهر شیراز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

مراسم اصلی تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید نیز پس از اقامه نماز جمعه، روز جمعه ۱۰ مردادماه، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود و پس از آن، پیکر این شهید سرافراز تا گلزار شهدای شیراز تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان نیروی هوایی ارتش و اهل شیراز، در جریان عملیات یازدهم اسفندماه سال گذشته به شهادت رسید. در این عملیات، دو فروند بمب‌افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، مأموریت بمباران پایگاه العدید قطر را با موفقیت انجام دادند، اما در مسیر بازگشت بر فراز خلیج فارس، جنگنده‌ها هدف سامانه‌های پدافندی دشمن قرار گرفتند. از آن زمان، روند پیگیری وضعیت خلبانان ادامه داشت تا اینکه شهادت خلبان مجید کاظمی احراز و پیکر مطهر وی به کشور بازگردانده شد.