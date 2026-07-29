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بسیج جامعه پزشکی فارس ۳۰۰ نیروی درمانی را به اربعین اعزام کرد

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸
کد مطلب: 1846736
بسیج جامعه پزشکی فارس ۳۰۰ نیروی درمانی را به اربعین اعزام کرد

رئیس بسیج جامعه پزشکی فارس از اعزام ۳۰۰ پزشک، پرستار و نیروی درمانی جهادی به عراق خبر داد تا در ۱۱ درمانگاه مسیر نجف تا کربلا به زائران اربعین خدمات دهی کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سرهنگ حسین صمصام گفت: در آستانه اربعین حسینی و همزمان با آغاز موج سفر زائران، ۳۰۰ نفر از پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پرستاران و سایر نیروهای درمانی جهادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از روز یکشنبه چهارم مردادماه، از حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) به کشور عراق اعزام شدند.

وی افزود: این گروه جهادی در قالب ۱۱ درمانگاه مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین، از شهر نجف اشرف تا حرم مطهر امام حسین (ع)، به صورت شبانه‌روزی خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای کادر سلامت است، گفت: حضور داوطلبانه این جهادگران، جلوه‌ای از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و عشق به اهل‌بیت (ع) است.

سرهنگ صمصام با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای اعزام و استقرار این درمانگاه‌ها با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف انجام شده است، خاطرنشان کرد: با حمایت و همراهی مسئولان دانشگاه و استان، شرایط مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به زائران فراهم شده و امیدواریم بتوانیم در این مأموریت معنوی، خدمات شایسته‌ای به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه کنیم.

وی در پایان از حمایت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ستاد اربعین، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون غذا و داروی دانشگاه در برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای این مأموریت قدردانی کرد و گفت: همدلی و همکاری مجموعه‌های مختلف، زمینه‌ساز خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به زائران اربعین را فراهم کرد.

حجت کهیاری

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