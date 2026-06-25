رشت در عاشورای حسینی غرق در ماتم شد/ اشک و ارادت مردم در سوگ سیدالشهدا(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از ساعات ابتدایی امروز، مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف رشت حضور یافتند تا در سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، بار دیگر دل‌های خود را روانه دشت نینوا کنند.

حرم مطهر حضرت فاطمه اُخری(س)، مشهور به خواهر امام، بقعه دانای علی، میدان شهدای ذهاب، پیاده‌راه فرهنگی و دیگر نقاط محوری شهر، امروز شاهد حضور پرشور دسته‌جات عزاداری و مردم سوگوار بود؛ مردمی که با چشمانی اشکبار، دل‌هایی داغدار و لب‌هایی زمزمه‌گر نام حسین(ع)، در ماتم بزرگ‌ترین حماسه تاریخ به عزاداری پرداختند.

در مسیر حرکت دسته‌جات عزاداری، صدای نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و زنجیرزنی در فضای شهر طنین‌انداز بود. پیرغلامان حسینی، جوانان، نوجوانان، مادران، پدران و کودکان، همه در کنار یکدیگر آمده بودند تا نشان دهند عشق به حسین(ع) در دل مردم رشت، میراثی زنده، ریشه‌دار و نسل‌به‌نسل جاری است.

فضای شهر رشت در روز عاشورا، آمیخته‌ای از سوگ، حماسه، اشک و ایمان بود. پرچم‌های مشکی بر فراز خیابان‌ها، موکب‌های مردمی، نذری‌دهی خادمان بی‌نام و نشان، نوای «لبیک یا حسین(ع)» و حضور خالصانه مردم، تصویری از دلدادگی مردم گیلان به مکتب سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشت.

یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های مراسم امروز، حضور گسترده عزاداران در میدان شهدای ذهاب بود؛ جایی که مردم پس از عزاداری و سینه‌زنی، با فرارسیدن اذان ظهر، صفوف نماز ظهر عاشورا را برپا کردند. در لحظه‌ای که صدای اذان در میان اشک و عزا طنین‌انداز شد، عزاداران به یاد آخرین نماز امام حسین(ع) در صحرای کربلا، سر بر سجده بندگی گذاشتند و شکوه ایمان و ارادت را به تصویر کشیدند.

در حرم مطهر حضرت فاطمه اُخری(س) نیز فضای معنوی ویژه‌ای حاکم بود. عزاداران حسینی با حضور در این آستان مقدس، در سایه‌سار محبت اهل‌بیت(ع)، به سوگواری پرداختند و با زمزمه مرثیه‌ها، دل‌های خود را به کاروان کربلا گره زدند.

بقعه دانای علی نیز امروز حال و هوایی عاشورایی داشت. حضور هیئت‌ها و دسته‌جات عزاداری در این بقعه و اطراف آن، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم رشت با آیین‌های دینی و سنت‌های دیرینه سوگواری حسینی بود؛ آیین‌هایی که همچنان زنده، پرشور و مردمی باقی مانده‌اند.

امروز رشت تنها میزبان یک مراسم نبود؛ شهر، خود به مجلس عزای حسین(ع) تبدیل شده بود. هر کوچه رنگ عزا داشت، هر پرچم نشانی از داغ کربلا بود و هر قطره اشک، روایتی از محبت مردمی بود که قرن‌هاست نام حسین(ع) را چراغ راه خود می‌دانند.

حضور پرشور مردم رشت در عاشورای حسینی بار دیگر نشان داد که مکتب عاشورا در دل مردم این شهر، نه یک خاطره تاریخی، بلکه حقیقتی زنده و جاری است؛ حقیقتی که با ایمان، اشک، غیرت، محبت و وفاداری معنا می‌یابد.

روایت جوانان از عاشورا؛ «حسین(ع) هنوز برای نسل ما حرف دارد»

در میان جمعیت عزاداران، حضور جوانان و نوجوانان رشتی جلوه‌ای ویژه داشت؛ نسلی که با لباس مشکی، سربندهای یا حسین(ع) و حضور در صفوف سینه‌زنی، نشان داد پیوند با مکتب عاشورا همچنان در دل نسل جدید زنده است.

یکی از جوانان حاضر در مراسم عزاداری در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: عاشورا فقط یک مراسم عزاداری نیست؛ عاشورا برای ما درس ایستادگی، غیرت، آزادگی و وفاداری است. وقتی در این جمعیت قرار می‌گیریم، حس می‌کنیم همه دل‌ها به یک نقطه وصل شده؛ به کربلا و به نام امام حسین(ع).

وی افزود: شاید جوان امروز در ظاهر با نسل‌های قبل تفاوت داشته باشد، اما محبت امام حسین(ع) در دل‌ها عوض نمی‌شود. ما آمده‌ایم بگوییم که راه حسین(ع) هنوز زنده است و برای زندگی امروز ما هم پیام دارد.

حضور مادران رشتی در عزای حسین(ع)؛ «فرزندانمان را با محبت اهل‌بیت(ع) بزرگ می‌کنیم»

در مسیر حرکت دسته‌جات عزاداری، مادرانی دیده می‌شدند که دست فرزندان خردسال خود را گرفته و آنان را به مجلس عزای سیدالشهدا(ع) آورده بودند؛ صحنه‌هایی که نشان می‌داد فرهنگ عاشورا از دل خانواده‌ها آغاز می‌شود و نسل به نسل ادامه می‌یابد.

یکی از بانوان رشتی که همراه فرزند خود در مراسم حضور داشت، اظهار کرد: از کودکی با همین مجالس بزرگ شدیم و امروز وظیفه خود می‌دانیم فرزندانمان را هم با نام امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت ابوالفضل(ع) آشنا کنیم.

وی با اشاره به فضای معنوی مراسم عاشورا در رشت گفت: وقتی بچه‌ها این جمعیت، اشک‌ها، پرچم‌ها و محبت مردم به اهل‌بیت(ع) را می‌بینند، این صحنه‌ها در ذهن و دلشان می‌ماند. ما می‌خواهیم فرزندانمان بدانند که امام حسین(ع) فقط متعلق به گذشته نیست؛ چراغ راه امروز و فردای ماست.

روایت یک پیرغلام حسینی؛ «رشت همیشه در عزای حسین(ع) سنگ تمام گذاشته است»

در میان عزاداران، پیرغلامان حسینی با چهره‌هایی آرام اما چشمانی اشکبار، یادآور سال‌ها خدمت در دستگاه امام حسین(ع) بودند؛ مردانی که عمر خود را در هیئت‌ها، مساجد و دسته‌جات عزاداری سپری کرده‌اند.

یکی از پیرغلامان حسینی حاضر در مراسم گفت: سال‌هاست در عزاداری‌های محرم و عاشورا شرکت می‌کنم و هر سال که می‌گذرد، عشق مردم به امام حسین(ع) بیشتر دیده می‌شود. رشت همیشه شهر ارادت به اهل‌بیت(ع) بوده و مردم این شهر در عزای حسین(ع) سنگ تمام گذاشته‌اند.

وی افزود: این اشک‌ها، این سینه‌زنی‌ها و این حضور مردم، فقط یک رسم نیست؛ همه اینها از دل می‌آید. امام حسین(ع) دل‌ها را جمع می‌کند و همین محبت است که مردم را از هر سن و قشری کنار هم قرار می‌دهد.

نماز ظهر عاشورا در میدان شهدای ذهاب؛ «اوج پیوند عزاداری و بندگی»

یکی از مردان حاضر در صفوف نماز ظهر عاشورا گفت: نماز ظهر عاشورا پیام بزرگی دارد. امام حسین(ع) در سخت‌ترین لحظات هم نماز را ترک نکرد و این برای ما درس است که عزاداری واقعی باید ما را به خدا نزدیک‌تر کند.

وی ادامه داد: امروز وقتی در میان این جمعیت نماز خواندیم، احساس کردیم عاشورا فقط اشک و ماتم نیست؛ عاشورا راه بندگی، ایمان، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در مسیر حق است.

خادمان بی‌نام و نشان موکب‌ها؛ «خدمت به عزاداران افتخار ماست»

در گوشه‌وکنار مسیرهای عزاداری، موکب‌های مردمی با چای، آب، شربت و نذری از عزاداران پذیرایی می‌کردند. بسیاری از خادمان این موکب‌ها بدون نام و نشان، تنها با نیت خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع) در میدان حاضر بودند.

یکی از خادمان موکب‌های مردمی در رشت گفت: خدمت به عزاداران امام حسین(ع) برای ما افتخار است. هر کسی هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد؛ یکی چای می‌دهد، یکی آب، یکی مسیر را آماده می‌کند و یکی به سالمندان و کودکان کمک می‌کند.

وی افزود: در دستگاه امام حسین(ع)، کار کوچک و بزرگ معنا ندارد. مهم این است که انسان با دل پاک و نیت خالص قدمی بردارد. همین خدمت‌های ساده، دل انسان را آرام می‌کند.

عاشورا؛ نقطه اتصال نسل‌ها در رشت

حضور همزمان کودکان، نوجوانان، جوانان، مادران، پدران و پیرغلامان در مراسم امروز نشان داد که عاشورا در رشت، تنها یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه نقطه اتصال نسل‌ها، خانواده‌ها و دل‌هایی است که با محبت اهل‌بیت(ع) به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

از جوانی که عاشورا را درس آزادگی می‌داند تا مادری که فرزندش را با محبت اهل‌بیت(ع) به مجلس عزا آورده، از پیرغلامی که سال‌ها در هیئت خدمت کرده تا خادمی که بی‌ادعا در موکب ایستاده، همه روایتگر یک حقیقت بودند؛ اینکه نام حسین(ع) همچنان زنده است و دل‌های مردم رشت در روز عاشورا، با اشک، ایمان و ارادت به کربلا گره خورده است.

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