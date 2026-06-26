فعالیت ۱۰۰ هزار هیئت مذهبی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیاتها و تشکلهای دینی کشور اعلام کرد: ۱۰۰ هزار هیئت مذهبی فعال در سراسر کشور همزمان با برگزاری آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی در پاسداشت آرمانهای دینی و انقلابی نقشآفرینی خواهند کرد.
به گفته وی هیئات مذهبی در همه حوادث و رویدادهای مهم اجتماعی و فرهنگی پرچمدار بودهاند، زیرا در مکتب امام حسین (ع) تربیت یافتهاند؛ مکتبی که مسیر حق در برابر باطل و ایستادگی در مقابل ظلم را برای همیشه تاریخ ترسیم کرده است.
باباخانی افزود: پس از دهه نخست محرم و همزمان با برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد، این هیئات مذهبی و مواکب حسینی با اجرای برنامههای ویژه، نقش مهمی در پاسداشت آرمانهای دینی و انقلابی ایفا خواهند کرد.
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