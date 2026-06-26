به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پناهیان در مجلس عزاداری عصر عاشورا در حرم بانوی کرامت با اشاره به لزوم استقامت در مبارزه، اظهار داشت: امروز ما در شرایط مبارزه کربلایی هستیم و مسئله ما با یزیدیان زمان یعنی جبهه استکبار، دقیقاً همان موضوعی است که سیدالشهدا علیه‌السلام با آن روبرو بود.

وی با بیان اینکه رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند من برای جهاد مبعوث شدم، نه برای کشاورزی، گفت: مبارزه، وجه مشترک همه ائمه علیهم‌السلام است و ما نیز به عنوان امت اسلامی، ماموریت مبارزه با استکبار را داریم.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به خطبه‌های امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا، گفت: امام حسین علیه‌السلام از کسانی که برای کشتن ایشان آمده بودند، پرسیدند آیا قبول دارید که من امام شما هستم؟ آیا قبول دارید که من فرزند رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا هستم؟ همه پاسخ مثبت دادند. اما وقتی حضرت پرسیدند پس چرا ریختن خون مرا حلال کردید؟ پاسخ دادند تو را رها نمی‌کنیم تا تشنه سر از تنت جدا کنیم. این، چهره واقعی کسانی است که ظاهراً مسلمان و شیعه هستند، اما باطنشان ایمان ندارد.

پناهیان تصریح کرد: امام حسین علیه‌السلام فرمودند که مردم بنده دنیا هستند و دین را بر سر زبان دارند تا زمانی که منافع مادی آنها تأمین شود. کسانی که در کوفه گریه کردند و توبه نمودند، باز هم در عمل، پای مبارزه نماندند. امروز نیز برخی عزاداری می‌کنند، اما حاضر نیستند در راه امام هزینه دهند.

سخنران حرم مطهر گفت: خداوند به ما دستور داده است که با فتنه (استکبار) چنان بجنگیم تا از بین برود. امام خمینی رحمه‌الله فرمودند: «راه قدس از کربلا می‌گذرد» و ما باید تا نابودی کامل نظام سلطه پیش برویم. استمرار در مبارزه، اصل اساسی کربلاست.

وی در پایان گفت: امام حسین علیه‌السلام شب عاشورا به یاران خود فرمودند که خداوند وقتی آدم را آفرید، نور پنج تَن را در وجود او قرار داد و به ملائکه دستور سجده داد. این نور، ولایت است که در وجود مؤمنان قرار می‌گیرد و آنها را به درجه عالی می‌رساند. امروز نیز ما در روز عاشورا آمدیم تا بگوییم: «لَبَّیْکَ یَا حُسَیْنُ» و همراه با امام زمان، در مسیر مبارزه با استکبار و نابودی آمریکا و اسرائیل گام برداریم و بگوییم ذلت از ما دور است.

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