به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، در پیامی در شبکه اجتماعی «این سوسیال» اعلام کرد که دولت ترکیه از آغاز بحران، تحولات تنگه هرمز و خلیج فارس را به‌صورت لحظه‌ای رصد کرده است. وی افزود تا تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، تمامی کشتی‌های ترکیه که در انتظار خروج از منطقه بودند، با امنیت کامل از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

به گفته این مقام ترک، در مجموع ۱۵ کشتی ترکیه با موفقیت منطقه را ترک کرده‌اند، در حالی که سه کشتی دیگر متعلق به شرکت‌های ترکیه‌ای همچنان به فعالیت تجاری خود در خلیج فارس ادامه می‌دهند و تاکنون درخواستی برای خروج ارائه نکرده‌اند.

اورال‌اوغلو همچنین اظهار کرد که شمار خدمه ترک حاضر در کشتی‌های منتظر خروج، ۹۹ نفر بوده و در حال حاضر هیچ درخواست جدیدی از سوی کشتی‌های ترکیه برای ترک خلیج فارس ثبت نشده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در ۱۸ ژوئن و آغاز مذاکرات اجرای مفاد آن از ۲۱ ژوئن، تحولات امنیتی در تنگه هرمز همچنان از سوی کشورهای منطقه و بازیگران بین‌المللی با حساسیت دنبال می‌شود.

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