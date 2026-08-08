پیام مشترک رئیس کل دادگستری استان فارس و دادستان مرکز استان به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، خداوند متعال در کتاب جاودانه خویش، به «قلم» و آنچه با قلم نگاشته میشود سوگند یاد میکند؛ سوگندی که بیانگر منزلت حقیقت، آگاهی و مسئولیت صاحبان اندیشه و بیان است. بیتردید، هر قلمی که در خدمت حق، عدالت و کرامت انسان قرار گیرد، امتداد همان سوگند الهی است.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
خداوند متعال در کتاب جاودانه خویش، به «قلم» و آنچه با قلم نگاشته میشود سوگند یاد میکند؛ سوگندی که بیانگر منزلت حقیقت، آگاهی و مسئولیت صاحبان اندیشه و بیان است. بیتردید، هر قلمی که در خدمت حق، عدالت و کرامت انسان قرار گیرد، امتداد همان سوگند الهی است.
هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، تنها یادبود یک حادثه نیست؛ تجلیل از مکتبی است که حقیقت را ارزشمندتر از آسایش، و آگاهی مردم را برتر از امنیت شخصی میداند. نامگذاری این روز، پاسداشت رسالت کسانی است که روایت صادقانه را امانتی الهی میشمارند و برای صیانت از آن، از جان خویش نیز دریغ نمیکنند.
انقلاب اسلامی ایران، محصول مجاهدت یک قشر یا یک صنف نیست؛ شجره طیبهای است که با خون پاک بهترین فرزندان این سرزمین از همه اقشار و گروهها آبیاری شده است. روحانی و دانشگاهی، معلم و کارگر، پزشک و پرستار، کشاورز و صنعتگر، قاضی و وکیل، پاسدار و بسیجی، هنرمند و خبرنگار، هر یک سهمی در استواری این بنای عظیم داشتهاند و نام آنان در دفتر افتخار این ملت جاودانه خواهد ماند.
امروز نیز اگرچه شکل دشمنیها دگرگون شده، اما حقیقت تقابل حق و باطل همچنان پابرجاست. اگر دیروز دشمن با توپ و تانک به میدان آمده بود، امروز با جنگ شناختی، عملیات روانی، تحریف واقعیت و مهندسی افکار عمومی، امنیت و آرامش ملتها را نشانه گرفته است. تجربه جنگهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه دو جنگ اخیر، نشان داد که در کنار میدان نظامی، میدان روایت نیز سرنوشتساز است و چهبسا پیروزی یا شکست یک ملت، پیش از میدان نبرد، در عرصه افکار عمومی رقم بخورد.
در چنین شرایطی، خبرنگاران و فعالان متعهد رسانه، تنها ناقلان خبر نیستند؛ آنان پاسداران حقیقت و مجاهدان عرصه تبییناند. رسالتی که قرآن کریم آن را با این فرمان جاودانه ترسیم کرده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا…»
(حجرات، ۶)
«تبیّن» در منطق قرآن، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه بنیان امنیت اجتماعی و سلامت افکار عمومی است. هر خبری که بدون تحقیق منتشر شود، میتواند حقی را پایمال، آبرویی را مخدوش و آرامش جامعه را متزلزل سازد؛ و هر روایت صادقانه، گامی در مسیر استقرار عدالت است.
دستگاه قضایی رسالت خویش را جز احقاق حق، اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه نمیداند. از این منظر، میان قلم راویان در رسانه و قلم قضات در اجرای عدالت قضایی نسبتی عمیق و ناگسستنی برقرار است؛ زیرا عدالت، پیش از آنکه در محکمه جاری شود، باید در نتیجه آگاهی و مسئولیت اجتماعی افراد در اندیشه جامعه زنده بماند و این مهم، جز با قانون مداری، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مسئولانه میسر نخواهد بود.
اگر قاضی با حکم عادلانه از حق پاسداری میکند، خبرنگار با روایت صادقانه از حقیقت صیانت میکند؛ و حقیقت، نخستین گام در مسیر تحقق عدالت است.
امیر مؤمنان حضرت علی(ع) میفرمایند:
«قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ.»
ارزش هر انسان به آن چیزی است که آن را نیکو انجام میدهد. بیگمان، ارزش خبرنگار نیز در امانتداری، انصاف، شجاعت، صداقت و تعهد او به حقیقت جلوهگر میشود.
حقیقت، اگرچه گاه در غبار تحریف پنهان میشود، اما خاموششدنی نیست؛ زیرا سنت الهی بر غلبه نور بر ظلمت است: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا.»
اینجانبان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای والامقام عرصه رسانه، روز خبرنگار را به همه اصحاب شریف رسانه، خبرنگاران، عکاسان خبری، تحلیلگران و فعالان مسئول و متعهد حوزه اطلاعرسانی تبریک عرض مینماییم و از مجاهدتهای ارزشمند آنان در مسیر آگاهیبخشی، دفاع از منافع ملی، مقابله با تحریف، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت صمیمانه قدردانی میکنیم.
امید آنکه اصحاب رسانه، همچنان با التزام به قانون، اخلاق حرفهای، امانت در خبر، انصاف در نقد و مسئولیت در روایت، در کنار دستگاه قضایی و سایر ارکان نظام، برای تحقق عدالت، استیفای حقوق مردم، تقویت اعتماد عمومی و اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.
«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.»
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
سید صدراله رجایی نسب
رئیس کل دادگستری استان فارس
کامران میرحاجی
دادستان مرکز استان
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