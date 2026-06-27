پیام مقامات سیاسی سابق افغانستان به مناسبت عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از رهبران سیاسی غیر شیعه افغانستان به مناسبت گرامیداشت عاشورای حسینی در پیامهای تسلیت خود، این روز را یکی از بزرگترین و پرمعناترین روزهای تاریخ اسلام دانسته و تأکید کردهاند که در عاشورا، ارزشهای والای ایمان، تقوا، صبر، فداکاری و استقامت در برابر سختیها به زیباترین شکل جلوهگر شد.
دکتر عبدالله عبدالله، یکی از رهبران برجسته سیاسی افغانستان، در پیام خود اعلام کرد که عاشورا مسلمانان را به تأمل در آموزههای دینی، تقویت روحیه همبستگی، رعایت عدالت و پایبندی به اصول انسانی و اسلامی دعوت میکند.
در بخشی از پیام دکتر عبدالله آمده است: «عاشورا همچنین یادآور شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یاران باوفایش در سرزمین کربلاست؛ شخصیتهایی بزرگ که با ایثار و پایداری خود، الگویی جاودان از شجاعت، عزت و وفاداری به ارزشهای اسلامی برای امت مسلمان به یادگار گذاشتند.»
به گفته این رهبر سیاسی، یاد و خاطره شهدای کربلا همواره الهامبخش مسلمانان در مسیر حقطلبی، وحدت و خدمت به جامعه خواهد بود.
حضرت زینب(س) نشان داد که صدای حق هرگز خاموش نمیشود
فوزیه کوفی، از چهرههای شناختهشده سیاسی افغانستان و نماینده سابق مجلس نمایندگان، عاشورا را درس ایستادگی در برابر ظلم، خودکامگی، استبداد و دفاع از حقیقت دانست.
خانم کوفی افزود: «حضرت زینب(س) با تدبیر، شجاعت و استقامت، پیام کربلا را زنده نگه داشت و نشان داد که صدای حق هرگز خاموش نمیشود.»
حضرت سیدالشهدا درس بزرگ فداکاری را برای نسلها به یادگار گذاشت
سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی دولت سابق و از بزرگان سیاسی اسماعیلیه افغانستان، در پیام خود عاشورا را نماد روشن ایمان، آزادگی، عزت انسانی و ایستادگی در برابر ظلم و انحراف خواند و گفت: «حضرت سیدالشهدا با قیام آگاهانه و الهی خود، درس بزرگ فداکاری، شجاعت، بصیرت و پاسداری از ارزشهای دینی را برای همه نسلها به یادگار گذاشت.»
به گفته آقای نادری، قیام کربلا نه تنها یک حادثه تاریخی، بلکه مکتب بیداری و مسئولیتپذیری است. این قیام به همه میآموزد که جامعه اسلامی زمانی به سعادت و سربلندی میرسد که عدالت، تقوا، اخلاق نیکو، خدمت به مردم و دفاع از حق در رفتار و کردار افراد زنده باشد.
امام حسین(ع) برای اصلاح امت به سوی کوفه حرکت کرد
صلاحالدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح دولت سابق، نیز در پیام خود عاشورا را یادآوری فاجعهای تلخ در تاریخ مسلمانان دانست.
او تأکید کرد: «در چنین روزی، امام حسین(ع) به همراه جمعی کثیر از اهلبیت پیامبر(ص) و یاران باوفایش در کربلا به شهادت رسیدند؛ شهادتی که معنای آزادی، عدالت و زیستن برای فضایل انسانی و مقاصد شریعت را با ابهت تمام در طول تاریخ تداعی کرده است.»
به گفته آقای ربانی، سیدالشهدا برای احیای فضایل انسانی، عدالتخواهی، نفی استبداد و ابتذال و به هدف اصلاح امت، به سوی کوفه حرکت کرد. کشتار خانواده پیامبر(ص) در کربلا هرچند بسیار عظیم و دردآور بود، اما تأمل و بازخوانی آن درسهای بزرگی برای جامعه اسلامی به همراه دارد.
او افزود: «نخستین درس قیام امام حسین(ع)، نفی ظلم و استبداد و صیانت از حریم آزادی، عدالت و حقوق اساسی شهروندان در جوامع اسلامی است. درس دوم این قیام آن است که آگاهی انسانها و توجه به آن، جامعه را از سقوط در ورطه ستم، انحراف و ابتذال حفظ میکند و با جهل و ستمگری نمیتوان امنیت و آسایش به ارمغان آورد.»
رهبر حزب جمعیت اسلامی در پایان پیام خود اشاره کرد: «قیام امام حسین(ع) درس تاریخی برای همه آزادگان و پیام روشن و رسایی علیه ظلم در همه ادوار تاریخ است. مکلفیت امروز ما در جوامع اسلامی، بهویژه در کشورمان افغانستان، نفی استبداد، جلوگیری از انحراف و ظلم علیه مردم و مبارزه برای رهایی از استبداد حاکم است.»
گفتنی است، بر اساس اعلام حکومت طالبان، دیروز (جمعه 5 تیر) روز عاشورا در افغانستان بود؛ روزی که پیش از این در تقویم افغانستان تعطیل رسمی بود و مقامات و رهبران سیاسی از رئیس جمهور تا وزرا و نمایندگان، در مراسم بزرگداشت این روز حضور یافته و از وحدت و برادری سخن میگفتند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان، این تعطیلی از تقویم رسمی حذف شد.
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