طالبان مانع حضور حامد کرزی در مراسم عزاداری عاشورا شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری به رسانه‌های مرتبط با افغانستان می‌گویند که طالبان روز جمعه مانع حضور حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در مراسم عزاداری عاشورا شدند.

بر اساس این گزارش‌ها، محدودیت‌ها علیه آقای کرزی در روزهای اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و جلوگیری از حضور او در این مراسم، تازه‌ترین مورد از فشارهای اعمال‌شده بر رئیس‌جمهور پیشین افغانستان به شمار می‌رود.

حامد کرزی روز جمعه، پنجم تیر، هم‌زمان با عاشورا، در بیانیه‌ای به این مناسبت اعلام کرد که مردم افغانستان همانند دیگر مسلمانان، از این روز تجلیل می‌کنند.

او در این پیام با اشاره به جایگاه عاشورا در میان مسلمانان افغانستان تأکید کرد که مردم این کشور «دوستی اهل بیت رسول مکرم اسلام را عامل وحدت و برادری بین خود می‌دانند و از این فرصت برای اصلاح و روشن‌گری و تحکیم اتحاد و همدلی بهره می‌گیرند.»

جلوگیری از حضور حامد کرزی در مراسم عزاداری عاشورا در حالی صورت می‌گیرد که او در سال‌های اخیر، با وجود کناره‌گیری از قدرت، همچنان یکی از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی افغانستان باقی مانده و تحرکات و مواضع او همواره مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی بوده است.

تا زمان تنظیم این خبر، طالبان درباره علت جلوگیری از حضور حامد کرزی در مراسم عزاداری عاشورا توضیحی منتشر نکرده‌اند.

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