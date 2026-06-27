آغاز جلسات صحن مجلس، پس از تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه صبح امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و سایر اعضا مقرر شد با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده و نظر به تمهیدات صورت گرفته و رعایت سایر ملاحظات، هفته پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجلس شورای اسلامی انشاءالله رسماً تشکیل جلسه بدهد.
گودرزی افزود: شایسته است که همه ارکان و بخشهای نظام تمام توان خود را بر مراسم مهم و عظیم و بین المللی تشییع امام شهید انقلاب متمرکز و مصروف کنند.
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