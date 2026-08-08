به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین شب مراسم عزاداری اربعین حسینی، شامگاه پنجشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از مؤمنان و ارادتمندان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در مرکز اسلامی مسکو برگزار شد.

این مراسم با قرائت زیارت عاشورا و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، حجت‌الاسلام علی‌میرزا باقرزاده و حجت‌الاسلام والمسلمین سید صالح هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند.

حجت‌الاسلام باقرزاده در سخنرانی خود به تبیین ابعاد شخصیتی حضرت سیدالشهدا(ع) پرداخت و با استناد به حدیثی از آن حضرت که در کتاب «بحارالأنوار» نقل شده است، جایگاه معرفت، بندگی و توکل را در سیره امام حسین(ع) تشریح نمود.

وی با شرح فرازهای این حدیث، موضوعاتی همچون حاکمیت مطلق خداوند بر زندگی انسان، حتمیت مرگ، حسابرسی اعمال در قیامت، وابستگی سرنوشت انسان به کردار خویش، ناتوانی انسان در برابر تقدیر الهی، امید به رحمت خداوند و احساس دائمی نیاز به پروردگار را مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام باقرزاده تأکید کرد که توجه به این معارف، انسان را به سوی اخلاص، فروتنی، تقوا و مراقبت از اعمال خویش هدایت می‌کند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صالح هاشمی با اشاره به سفارش‌های قرآن کریم و اهل‌بیت(ع)، سه حقیقت اساسی را محور سخنان خود قرار داد و اظهار داشت: انسان مؤمن نباید هیچ‌گاه از یاد خدا، یاد مرگ و یاد قیامت غافل شود؛ چراکه بسیاری از انحراف‌ها و لغزش‌های انسان، ریشه در فراموشی این سه حقیقت دارد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومان(ع)، یاد خدا را عاملی بازدارنده از گناه و انگیزه‌ای برای انجام اعمال صالح دانست و با نقل روایاتی از امام حسین(ع)، امیرالمؤمنین(ع) و امام خمینی(ره)، بر ضرورت حفظ احساس حضور دائمی خداوند در زندگی تأکید نمود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی همچنین با اشاره به عدالت الهی در روز قیامت، یادآور شد که در آن روز، اعمال انسان معیار سنجش و ارزش‌گذاری خواهد بود و حق‌الناس جایگاهی ویژه در حسابرسی الهی دارد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است حسنات انسان به سبب ظلم به دیگران از او گرفته شود یا گناهان دیگران بر عهده او قرار گیرد.

این آیین پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، عزاداری و قرائت دعای کمیل به پایان رسید.

................

پایان پیام