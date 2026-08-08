اعلام آمادگی دادگستری فارس در راستای صیانت از موقوفات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، در بازدید از موقوفه مرحوم کاظمی که با حضور دادستان مرکز استان و معاونان و مسئولان قضایی فارس انجام شد در نشست با اعضای هیات مدیره این مجموعه، با اشاره به جایگاه علمی، پژوهشی و اجتماعی این موقوفه اظهار کرد: موقوفه کاظمی از جمله ظرفیتهای ارزشمند استان فارس است که با نگاهی بلند، پسندیده و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته و امروز میتواند در حوزههای مهمی همچون پژوهشهای حقوقی، جنایی، جرمشناسی و پیشگیری از وقوع جرم نقشآفرین باشد.
وی با تجلیل از نیت مرحوم کاظمی، واقف این مجموعه، افزود: وقف زمانی ماندگار و اثرگذار خواهد بود که واقفان، نیازهای جامعه را بهدرستی بشناسند و اموال خود را در مسیری قرار دهند که آثار آن در اصلاح جامعه، حل مسائل مردم و کاهش آسیبهای اجتماعی نمود پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه «چشمه وقف همچنان ساری و جاری است»، تصریح کرد: نیت مرحوم کاظمی نشاندهنده شناخت دقیق وی از نیازهای علمی و اجتماعی جامعه بوده است و امروز این موقوفه میتواند منشأ اقدامات مؤثر در حوزه اصلاح اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایینسب ترکیب هیات مدیره موقوفه کاظمی را «وزین، متشرع و قابل اعتماد» توصیف کرد و گفت: با توجه به ترکیب موجود در هیات مدیره و خروجی فعالیتهای این مجموعه، احساس نمیشود که این موقوفه نیازمند نظارت مداخلهای از سوی دستگاه قضایی باشد؛ چراکه مسیر فعالیتها بر پایه نیت واقف و در جهت اصلاح جامعه دنبال میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در موسسه پژوهشی علوم جنایی موقوفه کاظمی شیراز تصریح کرد: کارهای بسیار بدیع، خوب و ارزشمندی در این مجموعه انجام شده است و از ظرفیت و موقعیت این خیریه میتوان برای پیگیری، بررسی و کمک به حل مسائل مهم حقوقی، قضایی و اجتماعی بهره گرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: اگر بتوانیم حتی یک اصلاح موثر در جامعه ایجاد کنیم، اقدام بسیار مهمی انجام شده است؛ چه برسد به اینکه با استفاده از ظرفیتهایی مانند موقوفه کاظمی، توفیقات بزرگتری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای فرهنگ حقوقی و اصلاح اجتماعی حاصل شود.
اعلام آمادگی در راستای صیانت از موقوفات
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب، همچنین با تاکید بر آمادگی مجموعه دادگستری استان فارس برای همکاری با موقوفه کاظمی خاطرنشان کرد: هرجا که نیاز به همکاری با مجموعه دادگستری باشد، بهویژه در حوزه صیانت از موقوفات و پاسداری از نیت واقفان، این آمادگی وجود دارد که تعاملات لازم در چارچوب قانون و مأموریتهای دستگاه قضایی دنبال شود.
وی با اشاره به نقلقولی از مرحوم کاظمی مبنی بر اینکه «در جامعهای که قوه قضاییه پای کار باشد و بدنه سالمی داشته باشد، طبیعتاً آن جامعه موفق خواهد بود»، گفت: این نگاه نشان میدهد مرحوم کاظمی به نقش عدالت، سلامت نظام قضایی و اصلاح ساختارهای اجتماعی توجه ویژهای داشته است.
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