به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: واقعه کربلا نبردی جاودانه میان حق و باطل است که به مظلومان در همه دورانها آموخته است در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنند. فداکاری امام حسین(ع) نمونهای بزرگ از حفظ انسانیت، عدالت، آزادی و روح حقیقی دین اسلام است.
وی در سخنرانی خود در اجتماع مجلس عزاداری امام حسین(ع) گفت: ثبت پروندههای قضایی علیه عزاداران در پنجاب اقدامی شرمآور است. دولت پنجاب باید پروندههای جعلی و دروغین را پس بگیرد. جرم تلقی کردن عزاداری امام حسین(ع) و پیادهروی نیز اقدامی شرمآور است. دولت پنجاب باید توضیح دهد پیادهروی بر اساس کدام قانون جرم محسوب میشود؟
وی افزود: امروز امت اسلامی باید همبستگی کامل خود را با فلسطین، غزه، لبنان، ایران و دیگر ملتهای مظلوم اعلام کند. ایران همواره از امت اسلامی، مسئله فلسطین و ملتهای مظلوم حمایت کرده است؛ از این رو ما هرگونه تجاوز، زورگویی و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران را بهشدت محکوم میکنیم.
دومکی گفت: جنایات جاری اسرائیل علیه فلسطینیان بیدفاع در غزه، نسلکشی و نقض فاحش حقوق بشر، چالشی آشکار برای وجدان جهانی است. امت اسلامی باید حمایت عملی، سیاسی و اخلاقی خود را از ملت فلسطین و مظلومان غزه ادامه دهد و جامعه جهانی نیز برای توقف فوری تروریسم دولتی اسرائیل اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی تصریح کرد: پیام کربلا، پیام مقاومت در برابر ظلم، استکبار و نیروهای باطل است. امروز نیز قدرتهایی که تجاوز را بر کشورهای اسلامی تحمیل میکنند، نمایندگان همان اندیشه یزیدی هستند.
دومکی با محکوم کردن شدید مداخله و سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل در منطقه گفت: هر توطئهای علیه امت اسلامی ناکام خواهد ماند.
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