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۵ کشته بر اثر سیلاب‌های ۴۸ ساعت اخیر در افغانستان

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
کد مطلب: 1832214
۵ کشته بر اثر سیلاب‌های ۴۸ ساعت اخیر در افغانستان

سیلاب شب‌گذشته در ننگرهار افغانستان جان یک نوجوان ۱۳ ساله را گرفت و به ده‌ها خانه و صدها هکتار زمین کشاورزی خسارت زد؛ مجموع تلفات ۴۸ ساعت اخیر بر اثر سیل و حوادث ناشی از آن در افغانستان به ۵ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بارندگی شدید شب گذشته (۵ تیر) در استان ننگرهار افغانستان، یک نوجوان ۱۳ ساله به نام «دادالله» در شهرستان «هسک مینه» جان باخت و ده‌ها خانه مسکونی و صدها هکتار زمین کشاورزی تخریب یا آسیب دید. این سیلاب ناگهانی شهر جلال‌آباد مرکز استان ننگرهار و ۱۲ شهرستان دیگر این استان را در برگرفت و خسارات سنگینی به ساکنان وارد کرد.

ساکنان مناطق آسیب‌دیده می‌گویند این سیلاب‌ها علاوه بر ویرانی منازل، محصولات کشاورزی را نیز نابود کرده و معیشت بسیاری از خانواده‌ها را با بحران مواجه ساخته است. آنان از نهادهای مسئول و سازمانهای امدادرسان خواستار کمک فوری شده‌اند.

گفتنی است در ۴۸ ساعت منتهی به امروز، مجموعاً ۵ نفر در اثر سیلاب‌های ناگهانی، طوفان شدید و رانش زمین در استان‌های ننگرهار، کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، لغمان و کنر جان باخته‌اند. همچنین ۳۰ خانه مسکونی تخریب یا آسیب دیده و بیش از ۶۰ کیلومتر راه‌های روستایی و ۲۲۵ جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است.

لازم به ذکر است که از اواخر ماه مارس میلادی تاکنون، بارندگی‌های فصلی و سیلاب‌های پیاپی در سراسر افغانستان، مجموعاً بیش از ۳۱۴ کشته و نزدیک به ۴۰۰ زخمی بر جای گذاشته است. کارشناسان، ضعف زیرساختها و تغییرات اقلیمی را از عوامل اصلی افزایش خسارات در این کشور آسیب‌پذیر می‌دانند.

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