ساکنان مناطق آسیب‌دیده می‌گویند این سیلاب‌ها علاوه بر ویرانی منازل، محصولات کشاورزی را نیز نابود کرده و معیشت بسیاری از خانواده‌ها را با بحران مواجه ساخته است. آنان از نهادهای مسئول و سازمانهای امدادرسان خواستار کمک فوری شده‌اند.

گفتنی است در ۴۸ ساعت منتهی به امروز، مجموعاً ۵ نفر در اثر سیلاب‌های ناگهانی، طوفان شدید و رانش زمین در استان‌های ننگرهار، کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، لغمان و کنر جان باخته‌اند. همچنین ۳۰ خانه مسکونی تخریب یا آسیب دیده و بیش از ۶۰ کیلومتر راه‌های روستایی و ۲۲۵ جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است.

لازم به ذکر است که از اواخر ماه مارس میلادی تاکنون، بارندگی‌های فصلی و سیلاب‌های پیاپی در سراسر افغانستان، مجموعاً بیش از ۳۱۴ کشته و نزدیک به ۴۰۰ زخمی بر جای گذاشته است. کارشناسان، ضعف زیرساختها و تغییرات اقلیمی را از عوامل اصلی افزایش خسارات در این کشور آسیب‌پذیر می‌دانند.

................

پایان پیام/