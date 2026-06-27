به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بارندگی شدید شب گذشته (۵ تیر) در استان ننگرهار افغانستان، یک نوجوان ۱۳ ساله به نام «دادالله» در شهرستان «هسک مینه» جان باخت و دهها خانه مسکونی و صدها هکتار زمین کشاورزی تخریب یا آسیب دید. این سیلاب ناگهانی شهر جلالآباد مرکز استان ننگرهار و ۱۲ شهرستان دیگر این استان را در برگرفت و خسارات سنگینی به ساکنان وارد کرد.
۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
کد مطلب: 1832214
سیلاب شبگذشته در ننگرهار افغانستان جان یک نوجوان ۱۳ ساله را گرفت و به دهها خانه و صدها هکتار زمین کشاورزی خسارت زد؛ مجموع تلفات ۴۸ ساعت اخیر بر اثر سیل و حوادث ناشی از آن در افغانستان به ۵ نفر رسید.
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