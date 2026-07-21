به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرده است که پس از وقوع سیلاب‌های شدید در استان نورستان افغانستان، یک کلینیک سیار در این ولایت ایجاد کرده تا خدمات فوری درمانی، مراقبت از آسیب‌های ناشی از حادثه و رسیدگی اضطراری به خانواده‌های آسیب‌دیده را ارائه کند.

یونیسف روز سه‌شنبه ۳۰ تیر با انتشار پیامی اعلام کرد که تیم‌های این نهاد در محل حضور دارند و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان را دنبال می‌کنند.

براساس آمار اعلام‌شده از سوی طالبان، سیلاب اخیر در شهر پارون، مرکز استان نورستان افغانستان، تاکنون جان دست‌کم ۲۴ نفر را گرفته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. بارندگی شدید و جاری‌شدن سیلاب، خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های محلی وارد کرده است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده است که سیلاب‌های ناگهانی در استان‌های نورستان، ننگرهار و لغمان افغانستان خسارات قابل توجهی برجای گذاشته است.

اوچا با اشاره به آسیب‌دیدن منازل مسکونی، زمین‌های زراعتی و زیرساخت‌های محلی، اعلام کرده است که تیم‌های بشردوستانه در حال ارزیابی میزان خسارات و نیازهای فوری مردم هستند.

با توجه به شمار بالای مفقودشدگان و گستردگی خسارات، وضعیت در نورستان افغانستان بحرانی توصیف شده است. خانواده‌های آسیب‌دیده اکنون به سرپناه، مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و خدمات درمانی فوری نیاز دارند.

یونیسف و اوچا تأکید کرده‌اند که عملیات امدادرسانی و ارزیابی وضعیت مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد و تلاش‌ها برای کمک به خانواده‌های گرفتار در این حادثه در جریان است.