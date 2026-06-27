به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم زمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، محفل ادبی «عصر شعر باید برخاست» با حضور جمعی از شاعران مطرح کشور و علاقهمندان به شعر و ادب برگزار میشود.
این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین مفاهیم مقاومت و عزت در آیینه شعر، روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.
در این محفل، شاعران برجسته با خوانش اشعار آیینی، انقلابی و حماسی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، تازهترین سرودههای خود را با موضوع ایثار، مقاومت، وحدت و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی ارائه خواهند کرد.
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