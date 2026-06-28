به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین مومنی در محفل عزاداری شب شهادتامام سجاد علیه السلام در حرم بانوی کرامت با اشاره به خطبه امام حسین علیهالسلام در مواجهه با لشکر حر، اظهار داشت: امام حسین علیه السلام فرمودند که از دین تنها اسمش باقی است، اما عملی از آن دیده نمیشود. این نشان از تحقق ظلم در جامعه دارد؛ ظلمی که همان عدول از طریق حق و خارج شدن از صراط مستقیم است.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر فرمودند که صراط مستقیم، من و علی و فرزندانم هستیم. اما مردم از علی فاصله گرفتند و این فاصله، منشأ تمام آسیبها شد، افزود: تمام بلایی که بر اهل بیت علیهمالسلام وارد شد، از دور شدن مردم از ولایت و عدم معرفت به امام زمان نشأت گرفت.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت گفت: اگر نور ولایت به قلب انسان نتابد، کدر و زنگار میگیرد و معرفت نسبت به امام، مانع از این آسیبها میشود.
مؤمنی با اشاره به حدیثی از امام حسین علیهالسلام، فلسفه خلقت انسان را معرفت به خدا دانست و تصریح کرد: وقتی خدا شناخته شد، عبادت رنگ و بو پیدا میکند و انسان در مقابل خدا سر تعظیم فرود میآورد، نه در مقابل دیگران. معرفت به خدا، باعث آرامش و استغنا میشود و انسان را از نگرانیهای آینده رها میسازد. امام حسین علیه السلام در ادامه فرمودند که منظور از معرفت خدا، معرفت به امام زمان هر عصری است؛ بنابراین اگر مردم امام زمان خود را بشناسند، آرامش و وقار بر قلبهایشان حاکم میشود.
سخنران حرم مطهر با اشاره به مصیبتهای پس از عاشورا، گفت: جنایتهای یکه نسبت به امام حسین صورت گرفت ادامه ظلمی بود که از دوری از ولایت نشأت گرفته بود. امروز نیز اگر معرفت به امام زمان(عج) در جامعه نباشد، این آسیبها تکرار خواهد شد.
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