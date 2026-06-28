به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد علامتی با اشاره به برگزاری مراسم تاریخی تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی شهید سیّدعلی خامنهای اظهار کرد: این مراسم رویدادی بینظیر تاریخی است و بر اساس پیشبینیها بزرگترین اجتماع جهان اسلام در سالهای اخیر خواهد بود.
وی افزود: استان تهران با تشکیل ۳۲ کمیته تخصصی زیر نظر قرارگاه مرکزی تشییع، برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم آماده شده است.
به گفته وی، کمیته خانواده، کودک و نوجوان بهعنوان یکی از کمیتههای تخصصی ستاد مرکزی تشییع، با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، اتحادیه انجمنهای اسلامی، شبکههای دو و کودک سیما، هیئتهای مذهبی، بنیاد پویانمایی کودکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن اولیا و مربیان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، شهرداری، حوزه علمیه خواهران، سازمان دانشآموزی، سازمان تعلیم و تربیت کودک، معاونت زنان رییس جمهوری، سازمان هنری رسانهای اوج و جمعی از فعالان فرهنگی حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکند.
مدیرعامل کانون افزود: دبیرخانه این کمیته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقر است و تاکنون شش نشست اصلی و دهها جلسه تخصصی برای برنامهریزی و هماهنگی فعالیتها برگزار کرده است.
پویشهای فرهنگی و تولیدات رسانهای
علامتی مهمترین برنامه این کمیته را اجرای پویش «باید برخاست» عنوان کرد و گفت: در این پویش، کودکان و نوجوانان با ضبط ویدئو یا طراحی پوستر با شعار «باید برخاست برای...» عهد خود را با آرمانهای قائد شهید اعلام میکنند. برای این پویش تولید ۳میلیون ویدئو و ۲میلیون پوستر هدفگذاری شده و نسخههای عربی، انگلیسی و اردو آن نیز برای مخاطبان کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای مقاومت، طراحی شده است. همچنین پویش «روایت حضور خانوادگی» برای ثبت و انتشار تصاویر و روایتهای حضور خانوادهها در مراسم اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: تولید سرود کودکانه «باید برخاست» از سوی کانون پرورش فکری، برگزاری شب شعر «رهپویان شهید» با حضور ۴۰ شاعر کودک و نوجوان، تولید مجموعههای صوتی و تصویری بر اساس کتاب «خون دلی که لعل شد»، طراحی پوستر نوجوانان، تهیه راهنماهای ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و آموزش ۵۰۰ نوجوان فعال رسانهای با عنوان «خادمان نوجوان آقای شهید» از مهمترین برنامههای فرهنگی و رسانهای این کمیته است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری افزود: همچنین تولید محتوای آموزشی درباره دیدگاههای رهبر شهید در حوزه زن و خانواده، آموزش نکتههای ایمنی حضور خانوادهها، تولید محتوای چندزبانه، بهرهگیری از ظرفیت شبکه شاد، فعالان فضای مجازی و رسانه ملی و نیز اجرای برنامههای آیینی، پرفورمنسها و حضور گروههای سرود در دستور کار قرار دارد.
خدمات رفاهی و نقشآفرینی نوجوانان
علامتی با اشاره به اقدامهای خدماتی این کمیته گفت: ایجاد مسیرهای اختصاصی برای مادران و کودکان، راهاندازی مراکز مادر و کودک، استقرار ایستگاههای خدمترسانی، اسکان زائران غیرتهرانی، استقرار گروههای امدادی ویژه بانوان، اجرای طرح میزبانی مردمی و فراهمسازی زیرساختهای رفاهی از مهمترین برنامههای پیشبینیشده برای حضور ایمن خانوادهها در مراسم است.
وی در پایان از سازماندهی شبکه ۵۰۰ نفره بانوان خادم و اجرای طرح «خادمان نوجوان آقای شهید» خبر داد و گفت: نوجوانان با لباسهای متحدالشکل در بخشهای مختلف مراسم به زائران خدمترسانی میکنند و همزمان با تولید گزارش، عکس و فیلم، روایتگر این رویداد تاریخی خواهند بود تا بخشی از این آثار در رسانهها منتشر و بخشی نیز بهعنوان سندی از این مراسم در حافظه تاریخی کشور ثبت شود.
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