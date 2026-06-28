به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) از افزایش هشداردهنده موارد سوءتغذیه حاد شدید در میان کودکان جنوب افغانستان خبر داده است.

طبق گزارش این سازمان که روز ۲۵ جون ۲۰۲۶ منتشر شد، در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، پذیرش کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید با عوارض پزشکی در مراکز تغذیه درمانی تحت حمایت MSF در هلمند و قندهار، به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سه سال گذشته افزایش یافته است. بیشتر این کودکان کمتر از یک سال سن دارند.

آنالیلیا باندا، هماهنگ‌کننده طبی MSF در جنوب افغانستان، گفت: «کودکان خیلی دیر به ما می‌رسند و اغلب در وضعیت بحرانی و با عوارض قابل پیشگیری هستند. این امر نه تنها نشان‌دهنده بدتر شدن ناامنی غذایی است، بلکه فروپاشی سیستم‌های تشخیص زودهنگام سوءتغذیه را نیز نشان می‌دهد.»

این سازمان در گزارش خود تأکید کرد که در بیمارستان دولتی هلمند، بیش از ۱۵۰۰ کودک در این دوره بستری شدند که دو برابر آمار مشابه سال ۲۰۲۲ است. در قندهار نیز بیش از ۵۷۰ کودک پذیرش شدند و صدها نفر دیگر به مراکز دیگر ارجاع داده شدند.

پزشکان بدون مرز این بحران را نتیجه کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی از سال ۲۰۲۵، خشکسالی‌های مکرر، بسته شدن مرزها و اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی درمانی دانسته است. خانم باندا نیز خواستار تأمین فوری بودجه و منابع برای برنامه‌های تغذیه شده تا از مرگ کودکان بیشتر جلوگیری شود.

............

پایان پیام/