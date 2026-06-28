به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با مولوی الحاج جمال قدرت، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به اشتیاق حضور گسترده اقشار مختلف مردم این کشور در آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید اشاره کرد و آن را نشانه عمق پیوندهای دینی، فرهنگی و عاطفی میان دو ملت دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب تفاهم و همکاری مشترک، زمینه گسترش روابط فرهنگی، علمی و مردمی میان دو کشور را بیش از پیش فراهم سازد.

سفیر ایران همچنین موضوع تسهیل روند صدور ویزا و بررسی چالش‌های موجود در این حوزه را از مسائل مهم مورد توجه دو طرف برشمرد و گفت: تسهیل تردد شهروندان، دانشجویان، فعالان فرهنگی، بازرگانان و زائران می‌تواند نقش مؤثری در توسعه روابط میان دو کشور داشته باشد.

وی با اشاره به نزدیک شدن موسم اربعین حسینی، بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای انتقال و ساماندهی زائران افغانستانی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های حمل ‌و نقل زمینی و هوایی برای تسهیل حضور زائران در مراسم اربعین، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک نهادهای ذی‌ربط دو کشور است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین امضای تفاهم ‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را گامی مهم در نهادینه ‌سازی روابط دانست و خواستار تسریع در روند نهایی‌سازی و اجرای توافقات مشترک شد.

وی به خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اشاره کرد و گفت: ایران با هدف ارائه خدمات گسترده‌تر به شهروندان افغانستان، بیشترین مراکز و نمایندگی‌های کنسولی خود را در مناطق مختلف این کشور فعال نگه داشته است و تلاش دارد دسترسی متقاضیان به خدمات کنسولی را تسهیل کند.

سفیر ایران در پایان بر تداوم گفت‌وگوها و رایزنی‌های مشترک میان نهادهای مسئول دو کشور تأکید کرد و توسعه همکاری‌های فرهنگی و مردمی را یکی از مهم‌ترین بسترهای تحکیم روابط پایدار میان تهران و کابل دانست.

سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو ملت، اظهار کرد: خون‌هایی که در سال‌های گذشته در افغانستان به دست آمریکا بر زمین ریخته شد، تنها شامل مردم افغانستان نبود، بلکه مردم ایران نیز قربانی همین سیاست‌ها بوده‌اند و خون های زیادی از مردم ایران توسط آمریکایی ها بر زمین ریخته شده است. از این رو، ایران و افغانستان افزون بر همجواری و همکاری، دارای سرنوشت مشترک هستند و پیروزی هر یک، پیروزی دیگری به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت افغانستان در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، افزود: دغدغه رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این کشور در نگاه راهبردی تهران است و این توجه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف باشد.

رایزن فرهنگی ایران با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به روابط دو کشور تصریح کرد: پرداختن به مسائل فرهنگی، اقتصادی، گردشگری، آموزشی و اجتماعی به صورت جزیره‌ای و تک ‌بعدی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای موجود برای گسترش روابط بین دو طرف باشد. اگر روابط دو کشور به عنوان یک منظومه کامل دیده شود، بسیاری از چالش‌ها حل و به فرصت تبدیل خواهد شد.

وی امنیت کنونی افغانستان را زمینه ساز گسترش روند رو به رشد گردشگری دانست و گفت: اکنون زمان آن رسیده است که این امنیت به فرصت‌های توسعه و بهره‌وری فرهنگی، اقتصادی و گردشگری تبدیل شود.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به برخی تجربه‌های موفق در حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی طالبان از جمله در ولایت بامیان، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری تأکید کرد.

وی از آمادگی رایزنی فرهنگی برای راه‌اندازی نخستین گروه‌های گردشگری و جهانگردی میان دو کشور ظرف دو ماه آینده خبر داد و بازسازی و احیای بقاع و اماکن تاریخی و مذهبی از جمله حرم امامزاده یحیی بن زید(ع) را از زمینه‌های مهم همکاری مشترک دانست.

رایزن فرهنگی ایران با بیان اینکه انتظارهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متناسب با سطح روابط دو کشور هنوز به طور کامل محقق نشده است، به برخی موانع اشاره کرد و خواستار تعیین نماینده ویژه فرهنگی برای پیگیری امور مشترک شد.

وی گفت: گاه نگاه‌های صرفاً امنیتی و اداری، سایه سنگینی بر فعالیت‌های فرهنگی می‌اندازد و مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده موجود بین دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان می‌شود.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حل مشکلات مرتبط با اتاق‌های ایران‌شناسی و گسترش همکاری با دانشگاه کابل را از اولویت‌های همکاری مشترک برشمرد و از آمادگی مجدد جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، وبینارها، سمینارهای علمی و برنامه‌های مهارت‌افزایی خبر داد.

در این دیدار، بر ضرورت انعقاد تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های فرهنگی میان ایران و افغانستان، برگزاری نشست‌های مشترک فرهنگی با محوریت ولایات فرهنگی افغانستان، توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی، ایجاد زمینه برای راه اندازی پارک‌های علم و فناوری، گسترش گردشگری، تقویت همکاری کتابخانه‌ها، هنر و ادبیات، بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی غذا و برگزاری روزهای فرهنگی مشترک تأکید شد.

معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در دیدار با سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت توسعه روابط میان دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، علمی و گردشگری تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مشترک برای تقویت مناسبات دوجانبه شد.

وی با اشاره به اشتراکات گسترده تاریخی، تمدنی، دینی و زبانی میان ایران و افغانستان اظهار کرد: این ظرفیت‌های ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌ و مؤثرتر در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی باشد و روابط دو ملت را بیش از پیش تحکیم بخشد.

معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، توسعه صنعت گردشگری را یکی از محورهای مهم همکاری میان دو کشور دانست و گفت: افغانستان از ظرفیت‌های فراوان تاریخی، فرهنگی، طبیعی و زیارتی برخوردار است و همکاری‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به معرفی بهتر این ظرفیت‌ها و رونق گردشگری در منطقه کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های علمی و دانشگاهی دو کشور تأکید کرد و افزود: گسترش همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهادهای آموزشی و علمی می‌تواند زمینه تبادل تجربیات، ارتقای دانش تخصصی و توسعه سرمایه انسانی را فراهم سازد.

معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به برخی مسائل و چالش‌های فرهنگی موجود میان دو کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: حل و فصل مشکلات فرهنگی از مسیر گفت‌وگو، تعامل و همکاری سازنده زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر روابط فراهم خواهد کرد.

وی ساماندهی و تقویت فضای فرهنگی را از پیش‌نیازهای گسترش مناسبات دوجانبه برشمرد و اظهار کرد: هر اندازه همکاری‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و علمی میان دو کشور افزایش یابد، بسترهای لازم برای توسعه همکاری‌ها در سایر حوزه‌ها نیز مهیاتر خواهد شد.

معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر تداوم رایزنی‌ها و پیگیری برنامه‌های مشترک فرهنگی، علمی و گردشگری تأکید کرد و خواستار گسترش تعاملات میان نهادهای فرهنگی دو کشور شد.

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