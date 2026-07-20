به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در گفت‌وگویی، در پاسخ به این پرسش که رهبر شهید چه رسالتی را برای پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی ترسیم کرده بودند، اظهار داشت: مهم‌ترین نکته‌ای که ایشان همواره بر آن تأکید داشتند، معرفی صحیح و جامع اهل‌بیت(ع) بود.

وی افزود: اگر اهل‌بیت(ع) با همه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود به‌درستی شناخته شوند، بدون تردید مردم از این مکتب پیروی خواهند کرد و پیروان حقیقی آن شکل خواهند گرفت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه رهبر شهید در سخنرانی‌ها و اجلاس‌های مختلف بارها بر این موضوع تأکید کرده بودند، گفت: ایشان به‌ویژه در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کردند که اهل‌بیت(ع) محور وحدت و مورد اتفاق، اعتماد و اعتقاد همه مسلمانان هستند و معرفی این جایگاه، می‌تواند الگوی رهبری و امامت را در جهان تبیین کند.

رمضانی با اشاره به روایاتی از امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: در روایات آمده است: «امامتنا أمانٌ للفرقة»؛ یعنی امامت اهل‌بیت(ع) مانع هرگونه تفرقه می‌شود و همچنین «بطاعتنا نظاماً للملة»؛ یعنی پیروی از اهل‌بیت(ع) موجب انسجام امت اسلامی خواهد شد.

وی ادامه داد: این پیروی فرصتی فراهم می‌کند تا ملت‌ها در برابر نظام جاهلیت ایستادگی کرده و با آن مبارزه کنند. البته جاهلیت امروز با جاهلیت دوران پیامبر اکرم(ص) تفاوت دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که جاهلیت آخرالزمان از جاهلیت گذشته خطرناک‌تر است؛ زیرا انسان‌ها را به‌سوی بردگی سوق می‌دهد؛ بردگی‌ای که در قالب تبعیض نژادی، توزیع ناعادلانه ثروت و سلطه‌طلبی خود را نشان می‌دهد.

رمضانی تصریح کرد: اگر این آموزه‌های الهی مورد توجه قرار نگیرد، نظام زورگویی و قلدری در جهان نهادینه خواهد شد؛ همان‌گونه که امروز آمریکا به‌عنوان جنایتکار و سارق بین‌المللی، ملت‌ها را به تسلیم فرامی‌خواند و سیاست خود را بر پایه تحقیر و تهدید دیگران بنا کرده است.

وی افزود: باید این حقیقت برای ملت‌ها روشن شود که اگر اراده آنان در پرتو شناساندن صحیح اهل‌بیت(ع) تقویت شود، می‌توانند در برابر نظام سلطه ایستادگی کنند؛ چراکه اهل‌بیت(ع) وظایفی را بر عهده امت اسلامی گذاشته‌اند که از جمله آنها بیداری، شناخت دشمنان و مقاومت در برابر سلطه‌طلبی است.

رمضانی ادامه داد: همان‌گونه که مقام معظم رهبر شهید بارها تأکید می‌کردند، نظام سلطه جهان را به کشورهای سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کرده است، اما اهل‌بیت(ع) به ما آموخته‌اند که «نه سلطه‌گر باشیم و نه سلطه‌پذیر». این آموزه امروز به‌عنوان یکی از درس‌های بزرگ امام شهید مورد توجه قرار گرفته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پاسخ به این پرسش که این مجمع چه برنامه‌ای برای تبیین میراث امام شهید در پرتو مکتب اهل‌بیت(ع) در سطح جهان دارد، گفت: مهم‌ترین هدف ما معرفی مرجعیت علمی اهل‌بیت(ع) به جهانیان است و در این مسیر به دنبال بهره‌گیری از زبانی جامع و فراگیر هستیم.

وی ادامه داد: امامین انقلاب، یعنی امام کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید، ادبیاتی جامع برگرفته از گفتمان اهل‌بیت(ع) را به ما آموختند. آنان واقعه غدیر را این‌گونه تفسیر می‌کردند که غدیر آمده است تا بهترین انسان‌ها زمام امور را در دست بگیرند و مردم نیز در سرنوشت خود نقش‌آفرین باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: این نوع تفسیر و تبیین، همان ادبیاتی است که امام کبیر و امام شهید به جامعه اسلامی ارائه کردند و برای حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی، توجه به این گفتمان ضروری است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اقدامات این مجمع در عرصه علمی و فرهنگی اظهار داشت: در «دانشنامه ویکی‌شیعه» که دایرةالمعارف شیعی محسوب می‌شود و بیش از ۴۵ هزار مدخل و مقاله دارد، مقالات مرتبط با گفتمان‌های امام شهید را تقویت و تبیین کرده‌ایم.

وی افزود: همچنین هرجا که لازم بوده، از طریق صدور بیانیه و ارتباط با اعضای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در کشورهای مختلف، مجامع محلی، شخصیت‌ها و مبلغان، ادبیاتی را که امام شهید بر پایه معارف اهل‌بیت(ع) به ما آموختند، به‌عنوان محور مباحث بین‌المللی ترویج کرده‌ایم و این گفتمان امروز در نقاط مختلف جهان در حال گسترش است.

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