مراسم بزرگداشت قائد شهید به میزبانی علمای شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، به میزبانی علمای شیراز و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، روحانیون، طلاب، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان استانی در مسجد الرسول(ص) این شهر برگزار شد.

در این آیین، آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب رئیس جامعه روحانیت شیراز، آیت الله لطف‌الله دژکام نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، حجت‌الاسلام والمسلمین حدائق عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس و جمعی از شخصیت‌های علمی، حوزوی و فرهنگی حضور داشتند و با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و مدیریتی ایشان تأکید کردند.

آیت الله دژکام در سخنانی با اشاره به جایگاه برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: این بزرگوار در طول دوران رهبری خود، همواره تلاش کردند قواعد اداره حکومت اسلامی را بر پایه آموزه‌های دین مبین اسلام و دستورات نورانی قرآن کریم برای جامعه تبیین کنند و مسیر حرکت نظام اسلامی را بر اساس مبانی فقهی و دینی ترسیم نمایند.

وی افزود: رهبر شهید کشورمان بارها تأکید داشتند که تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی بر اساس خواسته‌های فردی یا سلیقه‌های شخصی نیست، بلکه تمامی تصمیمات مهم با اتکا به اجتهاد صحیح، بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و در چارچوب احکام و ارزش‌های دینی اتخاذ می‌شود.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام اسلامی، حاکمیت قانون مبتنی بر شریعت است، تصریح کرد: از آنجا که این تصمیمات بر اساس اجتهاد شکل گرفته است، مطابق دستور شرعی برای شخص مجتهد و همچنین برای کسانی که موظف به تبعیت از او هستند، دارای حجیت بوده و عمل به آن تکلیف شرعی محسوب می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تداوم مسیر انقلاب اسلامی، حفظ وحدت و انسجام ملی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی، بهترین راه برای پاسداشت آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام است و همه اقشار جامعه باید با بصیرت، همدلی و تبعیت از آموزه‌های دینی، این مسیر را ادامه دهند.