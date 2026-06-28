گشایش نمایشگاه نقاشی و خطاطی به مناسبت محرم در غزنی افغانستان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه سهروزه نقاشی و خطاطی با عنوان «نقش خاموش» به مناسبت ماه محرم، دیروز (شنبه ۶ تیر) توسط گالری هنری «آرتلند» در شهر غزنی افتتاح شد و تا دو روز آینده پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
عالیه حسینی، مسئول برگزاری نمایشگاه، هدف از برپایی آن را تشویق هنرمندان، ترویج هنر نقاشی و خطاطی و پاسداشت ارزشهای فرهنگی عنوان کرد.
حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی، در مراسم افتتاحیه گفت که فرهنگ و هنر در اسلام جایگاه والایی دارد و هنر اسلامی باید در چارچوب شریعت اسلامی رشد کند و گسترش یابد.
در این نمایشگاه، حدود ۵۰۰ اثر هنری شامل تابلوهای نقاشی و آثار خطاطی از هنرمندان غزنی به نمایش درآمده است. این آثار عمدتاً با قلم و رنگ روغن خلق شدهاند و بخشی از آنها با الهام از فرهنگ عاشورایی، ایثار و قیام امام حسین (ع) و به مناسبت ماه محرم خلق شدهاند.
بازدیدکنندگان نیز برگزاری چنین نمایشگاههایی را گامی مؤثر در معرفی هنر، حمایت از هنرمندان محلی و ترویج ارزشهای فرهنگی و دینی در جامعه دانستند و از برگزاری برنامههای مشابه استقبال کردند.
نظر شما