به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی هجوم مسلحانه کوچیها (عشایری از قوم پشتون و سنی مذهب) به مزارع و مراتع مردم شهرستان شیعهنشین پنجاب استان بامیان، منابع محلی گزارش دادند که کوچیها ادعا کردهاند رمههایشان متعلق به عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر حکومت طالبان است.
به گفته منابع، این رویداد روز پنجشنبه (۴ تیر) رخ داد. هیأتی از مرکز بامیان شامل معاون استاندار، معاون فرمانده امنیت، نماینده استخبارات و نماینده ریاست اقوام و قبایل طالبان برای بررسی موضوع به پنجاب رفت. در حضور این هیأت، کوچیها با پخش یک کلیپ صوتی ادعای مالکیت عبدالغنی برادر را مطرح کردند.
منابع افزودند که زنان کوچی، یکی از اعضای استخبارات طالبان را که همراه هیأت بود، در منطقه «کوتل اخضرات» به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و او اکنون در یک مرکز درمانی بستری است.
طبق اطلاعات رسیده، کوچیها روز جمعه (۵ سرطان) از منطقه «قلعچه کرمان» حرکت کرده و دیروز به نزدیکی «سرای زرد سنگ» در پنجاب رسیدهاند. هدف نهایی آنها رسیدن به شهرستانهای بهسود در استان میدان وردک است؛ اما در مسیر، مزارع و علفزارهای روستاهای پنجاب را تخریب کرده و ساکنان محلی را آزار میدهند.
مسئولان محلی طالبان در بامیان از مردم خواستهاند تا از درگیری مستقیم با کوچیها خودداری کنند تا آنها بتوانند از منطقه عبور کنند.
این نخستین بار نیست که کوچیهای مسلح به روستاهای پنجاب حمله میکنند. در سال جاری خورشیدی، چندین مورد مشابه گزارش شده که در آنها با مقاومت مردم محلی مواجه و منجر به ضرب و جرح شده است. اوایل همین ماه، کوچیها ادعا کرده بودند که از رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، «امر چرا» دارند و علفچرهای هزارهجات (مناطق شیعهنشین افغانستان) «ملک سلطانی» و متعلق به دولت است.
گفتنی است، هر ساله با آغاز فصل گرما، هجوم کوچیها به مناطق مرکزی افغانستان که ساکنان آن عمدتا شیعیان هستند شدت میگیرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این حملات افزایش چشمگیری یافته و به چالشی جدی برای ساکنان بومی تبدیل شده است. کوچیها علاوه بر تخریب گسترده مزارع و مراتع، تاکنون چندین نفر از مردم محلی را نیز به قتل رساندهاند.
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