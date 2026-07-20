به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرده است که در پی افزایش تنش‌ها در منطقه، بخشی از مسیرهای اصلی ترانزیتی این کشور از طریق دریا با اختلال مواجه شده است.

خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است که انتقال کالا از سه مسیر مهم شامل بندر چابهار و بندرعباس ایران و بندر جبل‌علی امارات متحده عربی در روزهای اخیر متوقف یا با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌ی محلی افغانستان اظهار داشت که بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی افغانستان از مسیر بندر جبل‌علی منتقل می‌شد، اما این مسیر نیز در روزهای اخیر متوقف شده است.

الکوزی گفت: «بندر عباس و چابهار را که زدند، مکمل لودینگ در آن‌جا بند است؛ دو سه روز می‌شود و کالاهایی که از جبل‌علی می‌آمدند او هم نمی‌آید.»

آسیب به مسیرهای حیاتی تجارت افغانستان

افغانستان به دلیل نداشتن راه مستقیم به آب‌های آزاد، وابستگی زیادی به مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه دارد. در سال‌های اخیر، بندرهای کراچی و واگه در پاکستان، چابهار و بندرعباس در ایران و جبل‌علی در امارات، از مهم‌ترین مسیرهای ورود و خروج کالا برای بازرگانان افغانستان بوده‌اند.

با این حال، افزایش تنش‌های امنیتی و سیاسی در منطقه، فعالیت برخی از این مسیرها را تحت تأثیر قرار داده است.

یکی از خبرگزارهای بین‌المللی نیز گزارش داده است که برج مراقبت دریایی بندر چابهار در نتیجه حملات اخیر آسیب دیده است؛ رخدادی که می‌تواند بر روند عملیاتی این بندر و خدمات دریایی آن اثر بگذارد.

چابهار طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از مسیرهای راهبردی افغانستان برای کاهش وابستگی به بنادر پاکستان مطرح بوده است. این بندر به‌ویژه برای انتقال کالاهای افغانستان به بازارهای هند و کشورهای دیگر اهمیت ویژه دارد.

افزایش هزینه تجارت در سایه ناامنی منطقه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش تنش‌های منطقه‌ای، علاوه بر توقف یا کندی فعالیت برخی مسیرها، هزینه‌های تجارت را نیز افزایش داده است.

سیر قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به شرایط کنونی گفته است اختلافات میان ایران و آمریکا و افزایش ریسک‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیرهای چابهار و بندرعباس را پرهزینه‌تر و کندتر کند؛ زیرا هزینه بیمه، کرایه حمل و زمان انتقال کالا افزایش می‌یابد.

به گفته او، نااطمینانی در مسیرهای تجاری باعث می‌شود شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه، هزینه بیشتری برای انتقال کالا مطالبه کنند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش قیمت کالا در بازار افغانستان منجر می‌شود.

توقف مسیرهای ارزان‌تر و فشار بر بازار افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرده است که بسیاری از مسیرهای دریایی که از نظر اقتصادی برای تاجران مناسب‌تر هستند، اکنون با محدودیت مواجه شده‌اند.

بندرهای کراچی و واگه پاکستان، چابهار و بندرعباس ایران و جبل‌علی امارات، از مسیرهای اصلی تأمین کالا برای افغانستان به شمار می‌روند. اختلال هم‌زمان در چند مسیر، گزینه‌های تجاری افغانستان را محدودتر کرده است.

بازرگانان هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات مورد نیاز بازار افغانستان شود.

افزایش قیمت سوخت در افغانستان

اختلال در مسیرهای انتقال کالا، بخش انرژی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

محمد یونس مومند، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است مشکلات ایجادشده در ذخایر نفتی و پالایشگاه‌های منطقه، همراه با افزایش قیمت جهانی انرژی، موجب افزایش قیمت تیل در بازار افغانستان شده است.

وی تأکید کرده است که کاهش عرضه و دشوار شدن انتقال سوخت از مسیرهای منطقه‌ای، از عوامل اصلی افزایش قیمت انرژی در افغانستان است.

رشد واردات افغانستان در کنار افزایش نگرانی‌ها

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بانک جهانی در گزارش‌های اقتصادی خود اعلام کرده است واردات افغانستان در ماه می نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.

افزایش نیاز افغانستان به واردات، در کنار محدود شدن مسیرهای انتقال کالا، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار داخلی این کشور وارد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد افغانستان همچنان با محدودیت‌های مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف ظرفیت تولید داخلی مواجه است.

توقف یا اختلال در فعالیت برخی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان نشان می‌دهد اقتصاد این کشور همچنان به ثبات منطقه‌ای و امنیت مسیرهای تجاری وابستگی زیادی دارد.

در شرایط کنونی، تنش‌های میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله اختلافات ایران و آمریکا، نه‌تنها بر روابط سیاسی کشورها، بلکه بر زنجیره تأمین، هزینه حمل‌ونقل، قیمت سوخت و تجارت کشورهای وابسته به این مسیرها نیز اثر گذاشته است.

افغانستان به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، بیش از بسیاری از کشورها از اختلال در مسیرهای منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد و ادامه بی‌ثباتی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بیشتری را بر تاجران و مصرف‌کنندگان افغان تحمیل کند.

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