به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید محمد سعید ایزدی (حاج رمضان) از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران، با سخنرانی آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری و مداحی عباس حیدرزاده در شبستان حضرت نجمه خاتون علیهاالسلام حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

آیت الله میرباقری با اشاره به درگیری گسترده و طولانی بین جبهه حق و باطل، اظهار داشت: محور اصلی این درگیری، ایمان به خدای متعال و کفر است. در دوران معاصر، این درگیری بین اسلام ناب (تفکر شیعی) و جریان تجدد (فرهنگ غربی) شکل گرفته است. موضوع اصلی نزاع، ربوبیت الهی است؛ جبهه مؤمنین ربوبیت خدا را می‌پذیرد و جبهه مقابل آن را انکار می‌کند.

تمدن غرب در ذات خود با بن‌بست روبروست

سخنران حرم مطهر با اشاره به ریشه‌های تاریخی این درگیری، افزود: در دوره روشنگری، اصلی‌ترین ادعای غرب این بود که دوران نیاز بشر به انبیا به پایان رسیده است. آنان مدعی شدند که بشر با عقل خودبنیاد خود، می‌تواند خود را اداره کند. این بزرگترین ادعای آنان بوده و بقیه مدعیاتشان از اومانیسم تا لیبرالیسم، فرع بر این اصل است. اما جنگ‌های جهانی اول و دوم نشان داد که این تمدن، در ذات خود با بن‌بست روبروست و نمی‌تواند صلح و امنیت پایدار ایجاد کند.

غرب به دنبال توسعه فروشی به سایر ملت‌هاست

وی با اشاره به مفهوم «توسعه‌فروشی غرب»، تصریح کرد: غرب با ایجاد گفتمان توسعه در سطح جهانی و با شعارهایی مانند «کمک به کشورهای توسعه‌نیافته»، در واقع طرح سلطه خود را با زور و قهر به ملت‌ها تحمیل می‌کند. همزمان با گسترش این گفتمان پس از جنگ جهانی دوم، رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام شکل گرفت تا به عنوان «محور توسعه غربی» در غرب آسیا عمل کند.

میرباقری با بیان اینکه هرگاه غرب نیاز به رونمایی جدید از گفتمان توسعه داشته، این رونمایی همراه با ایفای نقش جدید برای اسرائیل بوده است، گفت: توسعه‌فروشی یعنی فروش طرح سلطه غرب با پوشش «پیشرفت و سعادت» به ملت‌ها، در حالی که باطن آن، تداوم استعمار و تضعیف فرهنگ ایمان و توحید است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی برای مبارزه با این تمدن مادی به پا شد که مدعی نظم جهانی و گسترش توسعه بر محور غرب است. قائد شهید ما، طرح مقاومت را در مقابل جهانی‌سازی بر محور آمریکا طراحی کردند. ایشان جمهوری اسلامی را به «دولت مقاومت» تبدیل کردند. دولت مقاومت، با سازمان‌های مقاومت تفاوت دارد؛ این یک دولت است که بر اساس مقاومت شکل گرفته و در مقابل طرح توسعه جهانی ایستاده است.

شهید ایزدی از پرچمداران اصلی گسترش مقاومت در دنیای اسلام بود

سخنران حرم مطهر با اشاره به نقش سردار شهید ایزدی، گفت: شهید ایزدی و بزرگانی مانند شهید سلیمانی، پرچمداران اصلی گسترش مقاومت در دنیای اسلام بودند. آنان با بصیرت کامل، طرح پیچیده دشمن را فهمیدند و در مقابل آن ایستادند. آنان می‌دانستند که این درگیری، درگیری خون با شمشیر است و استراتژی پیروزی، غلبه خون بر شمشیر است. آنان سال‌ها خود را وقف این میدان کردند و با هوشیاری و دقت، نقش فوق‌العاده‌ای در شکل‌گیری و پیشرفت جبهه مقاومت ایفا کردند.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های متوالی غرب، گفت: هرگاه مقاومت پیشرفت کرده، غرب طرح توسعه خود را تغییر داده است. از صلح خاورمیانه تا خاورمیانه بزرگ و سپس طرح صلح ابراهیم و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی، همه در برابر مقاومت شکست خورده‌اند. سید حسن نصرالله گفته است که به ایران نیز پیشنهاد می‌کردند که به جای مقاومت به دنبال توسعه اقتصادی باشد. اما ما باید بدانیم که ثمره خون‌های پاک شهدا، باید در تغییر نظم غرب آسیا نقد شود و این نظم نباید بر محور گفتمان توسعه و سلطه غرب و اسرائیل شکل گیرد.

..........................

پایان پیام