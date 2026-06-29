به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره آسیایی ـ آفریقایی ۲۰۲۶ در جاکارتا روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ در دانشگاه کاتولیک آتماجایا اندونزی برگزار می‌شود و دکتر جهانگیری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، در مراسم افتتاحیه این رویداد که درباره موضوع «بازاندیشی کنفرانس آسیایی ـ آفریقایی برای نسل جوان؛ همبستگی جهانی، چنددیپلماسی و چندروایتی از تاریخ جهان» سخنرانی می‌کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این جشنواره با الهام از میراث تاریخی کنفرانس باندونگ در پی احیای «روح باندونگ» به‌عنوان الگویی زنده برای گفت‌وگو، دیپلماسی فرهنگی و همبستگی جهانی در قرن بیست‌ویکم است.

محورهای اصلی این رویداد شامل دیپلماسی عمومی، تبادل فرهنگی، مشارکت جوانان، همکاری‌های هنری، بازاندیشی تاریخی و گفت‌وگوی مستقیم میان ملت‌ها خواهد بود.



در برنامه اجرایی جشنواره، علاوه بر مراسم افتتاحیه با حضور سفرا و مقامات از جمله پرامونو آنونگ استاندار جاکارتا، نشست‌هایی با موضوع اقتصاد خلاق، تاریخ و دیپلماسی شهری نیز پیش‌بینی شده است.

برگزارکنندگان معتقدند این جشنواره صرفاً بزرگداشت یک رخداد تاریخی نیست، بلکه تلاشی برای تبدیل حافظه تاریخی به همکاری عملی و تربیت نسلی از شهروندان جهانی است که صلح، عدالت و تفاهم متقابل را از مسیر گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها دنبال می‌کنند.

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