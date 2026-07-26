به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهرا اعتمادی، مربی ارشد جمعیت هلال‌احمر در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی در ایام پیاده‌روی اربعین، از زائران خواست با رعایت توصیه‌های پزشکی، از ابتلا به بیماری‌های تنفسی و مشکلات ناشی از گرد و غبار جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: زائرانی که در مراسم باشکوه اربعین شرکت می‌کنند، باید به برخی نکات مهم توجه داشته باشند؛ زیرا مشکلات تنفسی می‌تواند روند سفر را مختل کرده و موجب بروز مشکلات جدی برای آنان شود. رعایت توصیه‌های ساده اما کاربردی، زمینه‌ساز سفری ایمن و زیارتی همراه با آرامش خواهد بود.

اعتمادی با بیان اینکه سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا از شایع‌ترین بیماری‌های تنفسی در این ایام هستند، افزود: ابتلا به این بیماری‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند زیارت فرد را تحت تأثیر قرار دهد، سلامت سایر زائران را نیز به خطر می‌اندازد.

وی گرد و غبار را یکی دیگر از چالش‌های مهم زائران در کشور عراق دانست و تصریح کرد: اگرچه بسیاری از افراد این موضوع را نادیده می‌گیرند، اما گرد و غبار می‌تواند مشکلات تنفسی قابل توجهی ایجاد کند.

استفاده از ماسک و پوشاندن بینی و دهان

مربی ارشد جمعیت هلال‌احمر نخستین راهکار پیشگیری را استفاده از ماسک عنوان کرد و گفت: استفاده از ماسک، به‌ویژه ماسک‌های فیلتردار، بهترین گزینه است. اگر چنین ماسکی در دسترس نبود، استفاده از ماسک ساده نیز مؤثر خواهد بود و در صورت نبود ماسک، زائران می‌توانند از یک پارچه یا شال تمیز برای پوشاندن بینی و دهان خود استفاده کنند.

شست‌وشوی بینی با محلول آب و نمک

وی دومین توصیه را شست‌وشوی مجاری بینی دانست و افزود: استفاده از سرم شست‌وشو بسیار مفید است، اما اگر سرم نرمال سالین در دسترس نبود، زائران می‌توانند با حل کردن یک قاشق مرباخوری نمک در یک لیتر آب، محلول آب و نمک رقیق تهیه کنند و آن را از طریق بینی وارد کرده و از دهان خارج کنند. این اقدام در کاهش آثار گرد و غبار و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی بسیار مؤثر است.

رعایت بهداشت فردی

اعتمادی سومین راهکار را شست‌وشوی مکرر دست‌ها، صورت و چشم‌ها عنوان کرد و گفت: رعایت بهداشت فردی نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری‌های ویروسی و تنفسی دارد.

تغذیه مناسب هنگام تب و بیماری

وی با اشاره به اقداماتی که در صورت ابتلا به تب و بیماری‌های تنفسی باید انجام شود، اظهار داشت: افرادی که دچار سرماخوردگی، آنفلوانزا یا کرونا می‌شوند، باید از مصرف غذاهای چرب، سرخ‌کردنی، قهوه و ادویه‌جات پرهیز کنند و در مقابل، سوپ، آب ولرم و نوشیدنی‌های مفید مصرف کنند.

اعتمادی ادامه داد: نوشیدن آب به‌تنهایی کافی نیست و بدن علاوه بر آب، الکترولیت‌ها را نیز از دست می‌دهد. اگر پودر «او.آر.اس» در دسترس باشد، مصرف آن به‌صورت جرعه‌جرعه توصیه می‌شود. در غیر این صورت، استفاده از محلول خانگی آب، نمک، شکر و مقدار کمی آب‌لیمو می‌تواند هم در پیشگیری از گرمازدگی و هم در کمک به بهبود بیماری‌های تنفسی مؤثر باشد.

بیماران ریوی پیش از سفر با پزشک مشورت کنند

وی با اشاره به اختلاف دمای شب و روز در مسیر پیاده‌روی اربعین، از زائران خواست مراقب باشند دچار سرماخوردگی نشوند و تأکید کرد: افرادی که مبتلا به بیماری‌های ریوی، مشکلات تنفسی یا آسم هستند، حتماً پیش از آغاز سفر با پزشک خود مشورت کنند، داروهای مورد نیاز را همراه داشته باشند و از قطع خودسرانه داروها خودداری کنند.

مراجعه فوری در صورت بروز علائم خطر

مربی ارشد جمعیت هلال‌احمر در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز تنگی نفس شدید، احساس فشار در قفسه سینه یا هرگونه اختلال در تنفس، زائران باید بدون تأخیر به نزدیک‌ترین مرکز درمانی یا مراکز درمانی هلال‌احمر مراجعه کنند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تمامی زائران با رعایت این توصیه‌ها، سفری ایمن، سالم و همراه با توفیق زیارت داشته باشند.

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