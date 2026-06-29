به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در سخنانی اعلام کرد: ترامپ می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دلار اضافی به بودجه نظامی اختصاص دهد و اینها اولویت‌های مردم نیستند.

این سناتور ارشد آمریکایی گفت: ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که به جنگ‌های بی‌پایان پایان دهد، اما جنگی را علیه ایران آغاز کرد که در آن هزاران مرد، زن و کودک بی‌گناه کشته شدند.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: ما به سیاست خارجی غیراخلاقی و ناکارآمد، و همچنین بودجه نظامی بسیار فراتر از یک تریلیون دلار در سال، پایان خواهیم داد. دیگر خبری از صرف میلیاردها دلار برای جنگ‌های بی پایان نخواهد بود. دیگر خبری از صرف میلیاردها دلار برای کابینه نسل‌کش نتانیاهو در اسرائیل نخواهد بود.

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