به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش روزنامه «نیویورکتایمز»، سرمایهگذاران شرکت «دومیناری سکیوریتیز» که بخشی از سهام آن متعلق به دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ، فرزندان رئیسجمهور آمریکا، است، ۲۰ درصد از سهام ساختار مرتبط با پروژه استخراج تنگستن در قزاقستان را خریداری کردهاند. این گزارش میافزاید که این معامله چند هفته پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، از طریق رایزنی مستقیم با قاسم ژومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، موافقت وی را برای دسترسی یک شرکت آمریکایی به ذخایر تنگستن این کشور جلب کردند.
به نوشته نیویورکتایمز، شرکت سرمایهگذاری «کانتور فیتزجرالد» که تحت کنترل خانواده لوتنیک قرار دارد، در تأمین ۲۱۰ میلیون دلار سرمایه برای این پروژه نقش داشته است. این روزنامه مدعی شد که فرزندان ترامپ و لوتنیک، اندکی پس از آغاز مذاکرات رسمی، وارد همکاری تجاری با شرکای این پروژه شدند.
این گزارش تأکید میکند که این معامله بار دیگر پرسشهایی درباره مرز میان منافع شخصی تجاری خانواده رئیسجمهور آمریکا و تصمیمات دیپلماتیک دولت مطرح کرده است. پیش از این نیز فعالیتهای اقتصادی خانواده ترامپ در کشورهایی مانند اسلوونی، آلبانی، اندونزی و عربستان سعودی، همزمان با مذاکرات یا سفرهای رسمی مقامات آمریکایی، انتقادهایی را درباره احتمال تعارض منافع برانگیخته بود.
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