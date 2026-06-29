تأکید مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس بر ظرفیت رسانه ملی در ارتقای آگاهی عمومی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امیر رئوف امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری فارس با قدردانی از تعامل و همراهی دستگاه قضایی استان، نقش این مجموعه را در مدیریت و پیشبرد امور استان اثرگذار توصیف کرد و گفت: اگرچه اصل تفکیک قوا مبنای فعالیت دستگاههاست، اما همافزایی و همکاری میان نهادهای مختلف، زمینهساز حل بهتر مسائل و رفع چالشهای استان خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه موفق تعامل میان صدا و سیمای فارس و دستگاه قضایی، افزود: این همکاری سازنده در سالهای اخیر نتایج ارزشمندی به همراه داشته و میتواند در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نیز گسترش یابد.
مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس با تأکید بر ظرفیت رسانه ملی در ارتقای آگاهی عمومی، تاکید کرد: موضوعات مهم حقوقی و قوانین مورد نیاز مردم در قالب بستههای کوتاه، کاربردی و قابل فهم، با حضور قضات و کارشناسان خبره تهیه و به صورت مستمر از شبکههای صدا و سیما پخش شود.
رئوف گفت: تجربه نشان داده مخاطبان از برنامههای کوتاه، آموزشی و تکرارشونده استقبال بیشتری میکنند و این شیوه میتواند نقش مؤثری در ارتقای سواد حقوقی جامعه، بهویژه درباره قوانین جدیدی همچون قانون الزام، ایفا کند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاریهای مشترک میان رسانه ملی و دستگاه قضایی فارس، تولید محتوای تخصصی، آموزشی و اثرگذار برای افزایش آگاهی عمومی بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.
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