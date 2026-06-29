گفته ها و نوشته های ترامپ حساب و کتاب ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، امروز در نشست تبیین اقدامات سازمان جهادکشاورزی استان فارس با اشاره به سخنان اخیر ترامپ اظهار کرد: به گفته‌ها و نوشته‌های رئیس‌جمهور آمریکا کاری نداریم، زیرا حرف‌ها و اقدامات او چندان حساب و کتابی ندارد. اما مجموعه قوه عاقله این ابرقدرت متوجه شد که برهم زدن کشوری بزرگ مانند ایران به این سادگی نیست.

وی افزود: مگر در آغاز جنگ، ترامپ تهدید به نابودی تمدن و تغییر نظام ما نکرد؟ اما در طول جنگ مشاهده کردیم که مردم زندگی خود را ادامه می‌دادند و در این میان، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و فعالان این عرصه زحمات بسیاری کشیدند.

آیت‌الله دژکام همچنین با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) و همچنین شهادت بزرگ‌مرد انقلاب اسلامی، قائد شهیدمان(اعلی‌الله مقامه الشریف) گفت: قاعدتاً برای هفته آینده که مراسم تشییع رهبر شهید برگزار می‌شود، برنامه‌ها و تلاش‌هایی انجام خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در طول ایام جنگ، تلاش‌های مجموعه جهادکشاورزی در سایر بخش‌های اجرایی دولت و کشور باعث شد که ما فشار زیادی احساس نکنیم. جنگ است و نمی‌توان گفت هیچ مشکلی وجود ندارد، اما اینکه کشوری در طول ۴۰ روز بمباران، با وجود درگیر بودن همه منابعش، همچنان زندگی عادی مردم جریان داشته باشد و در زندگی روزمره مردم حال و هوای جنگی دیده نشود، امر مهمی است.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: مجموعه دولت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تلاش کردند تا زندگی مردم از حالت عادی خارج نشود و اگر کسی این مسئله را تصدیق نکند، بی‌انصافی کرده است؛ از همه شما تشکر می‌کنیم و اجر شما با خداوند است.

امام جمعه شیراز گفت: اینکه چه مقدار از کارهای ما در چارچوب‌های راهبردی بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، بحثی مفصل دارد. می‌دانیم که در حوزه جهاد کشاورزی ظرفیت‌های بسیار بیشتری داریم و در برنامه هفتم توسعه نیز برای آن هدف‌گذاری شده است. لازم است این برنامه در استان به‌طور مستمر پایش شود.

وی در عین حال این نکته را متذکر شد که به نظر می‌رسد با پیش آمدن جنگ و تغییر برخی اولویت‌ها، گاهی برخی بخش‌ها را تعطیل می‌کنیم که این کار درست نیست. تقسیم کار برای همین است که اگر بخشی از مجموعه درگیر کاری شد مثلاً در حوزه نظامی یا پشتیبانی از امور نظامی بخش‌های دیگر احساس نکنند که وظیفه‌ای ندارند و از مسئولیت‌های خود غافل شوند. همه باید پیوسته در حال تلاش و کار باشند.

آیت‌الله دژکام به آیات قرآن کریم اشاره کرد و افزود: خدای متعال به پیامبر می‌فرماید به مردم بگو: «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ». یعنی باید برخاست. برخی گمان می‌کنند مقصود این است که نشسته‌ایم و باید بلند شویم؛ در حالی که عرفا می‌گویند مقصود این است که ما در خواب هستیم و باید از خواب برخیزیم. هر بخشی از کشور ما که امروز جهادی کار نمی‌کند، گرفتار خواب است، زیرا دشمن بر سر ما ریخته و قصد ضربه زدن به ملت و کشور ما را دارد، امروز باید از این خواب بیدار شویم.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری مسائل باید ادامه یابد، گفت: آنچه مهم است این است که به جای صرفاً خطبه خواندن ـ که در سبک قدیمی مدیریت جامعه ما رایج بوده، به‌گونه‌ای که ابتدا خان‌ها ظلم می‌کردند و سپس عالمی فریاد عدالت سر می‌داد ـ باید از این مرحله عبور کنیم و به جایی برسیم که نظارت بر کار مدیران آن‌قدر دقیق و صحیح باشد که اساساً نیازی به چنین تذکراتی نباشد. امیدواریم به آن مرحله برسیم.

نماینده ولی فقیه در فارس یادآور شد: ساختار دفتر امام جمعه را نیز به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که اگر هر یک از بخش‌های مدیریتی استان به این دفتر مراجعه کند، با وضعیتی مواجه نشود که در آن موضوع هیچ مشاور، کارشناس یا تسهیلگری برای پیگیری امور مردم وجود نداشته باشد. باید دور هم بنشینیم، توانمندی‌ها و شرایط موجود را بررسی کنیم و مشخص کنیم چه بخشی از کارها جهادی است و چه بخشی اداری؛ سپس این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: در نهایت نوبت بنده می‌رسد که در خطبه‌های نماز جمعه از مردم بخواهم صبر داشته باشند؛ چراکه کار در جهان هیچ‌گاه بدون مانع نبوده است. امام جمعه باید هم حال مردم را بفهمد و هم حال مدیران را و سپس راهکارهای علمی و عملی پیش پای آنان بگذارد تا حد امکان مشکلات حل شود و مردم نیز به صبر دعوت شوند. اگر چنین نکنیم، خسارت‌های زیادی متحمل خواهیم شد.