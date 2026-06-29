طالبان در اعتراض به بمباران مناطق شرقی افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که عبیدالرحمان نظامانی، سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانههای غیرنظامیان در استانهای کنر، پکتیا و پکتیکا ابراز داشته است.
این وزارتخانه پسازظهر دوشنبه (۸ تیر) با انتشار اعلامیهای در ایکس، این حملات را «نقض آشکار اصول بینالمللی، قوانین بشردوستانه و حاکمیت ملی کشورها» خوانده و به شدت محکوم کرده است.
بر اساس اعلامیه، شامگاه یکشنبه نیروهای پاکستانی با انجام حملات هوایی بر مناطق مسکونی در بخشهایی از این سه استان افغانستان، دستکم ۳۶ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان را کشته و ۱۶۳ تن دیگر را زخمی کردند. طالبان تأکید دارند که هدف این حملات خانههای شهروندان عادی بوده است.
وزارت خارجه طالبان افزوده که این نخستین بار نیست که پاکستان بدون ارائه هیچ سند و شواهد معتبر، حوادث امنیتی صدها کیلومتر دورتر از مرز را به افغانستان نسبت میدهد. این وزارتخانه پاکستان را متهم کرده که در سالهای اخیر برای پنهان کردن ناکامیهای سیاسی و امنیتی خود، اتهامات بیاساس به افغانستان وارد کرده و با اتکا به «استراتژی شکستخورده زور و تهاجم نظامی» تلاش کرده مشکلاتش را به همسایه منتقل کند.
در اعلامیه آمده است: «چنین رفتاری نه تنها راهحل مشکلات موجود نیست، بلکه به فضای اعتماد بین دو کشور، روابط همسایگی و امنیت و ثبات منطقه آسیب جدی وارد میسازد.»
پاکستان تاکنون ادعا کرده که این حملات علیه مواضع تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و گروه جماعتالاحرار انجام شده است.
این رویداد تازهترین نمونه از تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان است که در ماههای اخیر افزایش یافته و نگرانیهایی جدی در مورد ثبات منطقهای ایجاد کرده است.
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