به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل، جماعت‌الاحرار، از شاخه‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ادعای دولت پاکستان مبنی بر استفاده این گروه از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات را رد کرد.

این گروه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی نیروها، امکانات و تشکیلات نظامی آن در داخل پاکستان مستقر است و عملیات‌های این گروه از «کراچی تا خیبر» در داخل خاک پاکستان انجام می‌شود. جماعت‌الاحرار تأکید کرد برای انجام هیچ‌یک از عملیات‌های خود نیازی به استفاده از خاک افغانستان ندارد.

در این بیانیه همچنین حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق شرقی افغانستان محکوم شده و این اقدام، حمله به غیرنظامیان و نقض آشکار حاکمیت افغانستان توصیف شده است.

این موضع‌گیری پس از آن منتشر شد که ارتش پاکستان، شامگاه گذشته، چندین نقطه در استان‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. مقام‌های پاکستانی مدعی بودند این حملات مراکز استقرار نیروهای «جماعت‌الاحرار» را هدف قرار داده است.

با این حال، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار گزارشی اعلام کرد که در این حملات دست‌کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند و زنان و کودکان نیز در میان قربانیان حضور دارند. یوناما تأکید کرده است که این آمار اولیه بوده و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

در همین حال، حکومت طالبان نیز اتهام‌های اسلام‌آباد درباره استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان را رد کرده است. سخنگوی طالبان نسبت دادن حملات اخیر در شهر کراچی به افغانستان را «بی‌اساس» خواند و حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان را «تجاوزکارانه» و «جنایت علیه غیرنظامیان» توصیف کرد.

تنش میان پاکستان و حکومت طالبان طی ماه‌های اخیر به‌طور محسوسی افزایش یافته است. اسلام‌آباد بارها مدعی شده که اعضای تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های همسو از خاک افغانستان علیه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات انجام می‌دهند؛ ادعایی که طالبان همواره آن را رد کرده و در مقابل، پاکستان را به نقض حاکمیت ملی افغانستان و هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده است.

حملات اخیر در حالی صورت گرفته که بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند ادامه درگیری‌های مرزی و حملات فرامرزی، علاوه بر تشدید بحران امنیتی، می‌تواند بر وضعیت انسانی در مناطق مرزی افغانستان نیز تأثیرات گسترده‌ای بر جای بگذارد؛ مناطقی که طی سال‌های گذشته بارها شاهد درگیری، آوارگی ساکنان و خسارت‌های سنگین به زیرساخت‌های غیرنظامی بوده‌اند.

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