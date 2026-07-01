به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با اذعان به شدت حملات موشکی و هوایی ایران در جریان جنگ اخیر، اعلام کرد که این رژیم با موجی «بی‌سابقه و مستمر» از حملات مواجه بوده و هم‌اکنون در حال انجام آزمایش‌های جامع برای رفع نواقص سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» است.

به گزارش میدل ایست مانیتور، «موشه پاتل» رئیس سازمان دفاع موشکی اسرائیل با اشاره به تجربه جنگ اخیر علیه ایران گفت: «در طول جنگ با واقعیتی بی‌سابقه از حملات هوایی مستمر مواجه بودیم که مدیریت آن نیازمند اجرای عملیات‌های فوق‌العاده و پشتیبانی فوری در شرایطی بسیار دشوار بود.»

وی با تأیید فشار سنگین ناشی از حملات ایران، از آغاز مجموعه‌ای از آزمایش‌های جامع بر روی سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین خبر داد و اعلام کرد که وزارت جنگ اسرائیل در تلاش است تا نواقص و نقاط ضعف این سامانه را برطرف کند.

اظهارات این مقام ارشد نظامی اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که طی جنگ اخیر، ایران با اجرای موج‌های متوالی حملات موشکی، بخش‌هایی از سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی را با چالش مواجه کرد و اکنون مقام‌های این رژیم نیز به بی‌سابقه بودن حجم و تداوم این حملات و ضرورت بازنگری در توان دفاع موشکی خود اذعان کرده‌اند.

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