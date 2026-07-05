وزیر صهیونیست: امارات در مقابله با حملات ایران به ما کمک کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مِیری ریگِف» وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی برای نخستین بار بهصورت رسمی اعلام کرد که امارات متحده عربی در مقابله با حملات موشکی ایران از رژیم صهیونیستی، حمایت کرده و تلآویو نیز سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» را در اختیار این کشور قرار داده است.
این اظهارات در تأیید گزارشهایی مطرح شد که رسانههای صهیونیستی طی هفتههای گذشته درباره همکاری امنیتی میان دو طرف منتشر کرده بودند.
ریگف در گفتوگو با رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: آنها میدانند که موشکهای بالستیک یکی از بزرگترین چالشها هستند... امارات به ما کمک میکند.
این سخنان، نخستین تأیید رسمی از سوی یک مقام رژیم صهیونیستی درباره گزارشهای پیشین مبنی بر مشارکت امارات در تلاشها برای مقابله با حملات ایران به شمار میرود.
بر اساس یکی از این گزارشها، رژیم صهیونیستی در مراحل ابتدایی جنگ علیه ایران، سامانه دفاع هوایی «گنبد آهنین» را به همراه تیمی از نظامیان خود برای راهاندازی و بهرهبرداری از آن به امارات اعزام کرده است.
طبق همین گزارش که پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقامهای ارشد رژیم صهیونیستی و یک مقام ارشد آمریکایی منتشر کرده بود، سطح همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی میان رژیم صهیونیستی و امارات در ماههای اخیر به سطحی بیسابقه رسیده است.
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