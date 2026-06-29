به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی ایران با حضور در دفتر آیتالله العظمی کریمی جهرمی با ایشان دیدار کردند.
آیتالله العظمی کریمی جهرمی در ابتدای بیانات خود با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس جمهور، ضمن استناد به روایتی از امام رضا (علیه السلام)، که: سُئلَ عَنِ العَقلِ . فقال: التَّجَرُّعُ لِلغُصَّةِ ، و مُداهَنَةُ الأعداءِ ، و مُداراةُ الأصدِقاءِ
حقیقت عقل و خردمندی را در سه رکن تبیین کردند:
نوشیدن جام های غصّه: ایشان تأکید کردند که لازمه کارهای بزرگ، نوشیدن جامهای اندوه و صبر بر بیمهریهاست؛ انسانی خردمند است که غصهها و ملالها را جرعهجرعه پایین ببرد و دم نزند .
مداهنه با دشمنان: این مرجع عالیقدر خاطرنشان کردند که گاهی باید برای حل مشکلات کشور، از راه «مداهنه» یعنی مدارا با دشمنان، وارد شد.
مدارا با دوستان: ایشان خواستار مدارا و سعهصدر و ارتباط صمیمانه با دوستان شدند و این ارتباط را باعث قوّت و قدرت در اداره بهتر کشور دانستند.
معظمله ضمن تقدیر از انس رئیسجمهور با نهجالبلاغه، به کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) که: «چون خداوند صدق و اخلاص ما را دید، نصرت را بر ما نازل و ذلت را بر دشمنان مقرر کرد» اخلاص را شرط تحقق وعده های الهی دانسته و فرمودند: هرچه اخلاص انسان بیشتر باشد، نصرت الهی نیز بیشتر شامل حال او خواهد شد.
ایشان همچنین با قرائت دعای امام حسین (علیه السلام) در صبح عاشورا که: اَللّهُمَّ اَنْتَ ثِقَتی فی کُلِّ کُرْبَةٍ به دکتر پزشکیان توصیه کردند که در لحظات تنهایی، وقتی دوستان انسان را رها میکنند و دشمنان زبان به شماتت میگشایند، تنها به خدا شکایت برده و به او تکیه نماید که همان لحظه، گشایش الهی حاصل می شود .
آیتالله العظمی کریمی جهرمی بر ضرورت توجیه و اقناع افکار عمومی تأکید کرده و فرمودند: "باید تا جایی که محذور ندارید، شرایط سخت کشور و محدودیتها را برای مردم بیان کنید."
ایشان با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها، خواستار اهتمام جدی برای مهار گرانی و کاهش فشار معیشتی بر مردم شده و افزودند: الحمدلله مشکلی در تامین ارزاق نیست اما قدرت خرید مردم پایین است که باید برای رفع این مشکل از همه ظرفیتها استفاده کرد.
آیتالله العظمی کریمی جهرمی بر بهرهگیری از تجربه مدیران و مسئولان ادوار گذشته تأکید کرده و گفتند: کسانی که تجربه، امانتداری و دلسوزی دارند، میتوانند در کنار دولت برای حل مشکلات کشور ایفای نقش کنند.
این مرجع تقلید، ارتباط با جهان را از ضروریات بقای کشور دانسته و تصریح کردند: کشوری که دروازههای خود را ببندد، پیشرفت نخواهد کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) نامهنگاریهایی به سران جهان و ایران، داشتند و ما باید با استفاده از این روش به دنبال ارتباطی عزتمندانه باشیم که هم اقتدار کشور و سطح رفاه مردم بالا رود و هم مکتب تشیّع را به جهانیان بهتر معرفی کند .
آیتالله العظمی کریمی جهرمی با بیان اینکه ولیامر و زمان، حضرت بقیةالله (ارواحنافداه) هستند، خطاب به رئیسجمهور فرمودند: «این مردم فرزندان حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) هستند؛ به خاطر دل امام زمان (ارواحنافداه) به آنان خدمت کنید تا دعای ایشان شامل حالتان گردد.»
ایشان در پایان خواستار مضاعف شدن توسلات صبحگاهی و شامگاهی دولتمردان به ساحت مقدس امام عصر (عجل الله فرجه) برای موفقیت در امور و گذر از بحران های فراروی کشور شدند.
در ابتدای این دیدار آقای دکتر پزشکیان گزارشی از وضع کشور و مشکلات پیش آمده در ماه های اخیر، به محضر معظم له ارائه نمودند.
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