به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، در پی ورود یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب به مرزهای شمال‌غرب کشور برای اقدامات خراب‌کارانه و تروریستی، این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت.

طی آن درگیری، این تیم ۶ نفره به‌طور کامل منهدم شد و اجساد چهار نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه‌طلب و تروریست، اعلام می‌کنیم هرگونه اقدام در جهت ناامن‌سازی مرزهای شمال‌غرب با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

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