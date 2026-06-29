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اختصاص ۲۵۰۰ ویزای رایگان برای اتباع افغانستان جهت شرکت در مراسم وداع رهبر شهید در مشهد

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲
کد مطلب: 1833289
اختصاص ۲۵۰۰ ویزای رایگان برای اتباع افغانستان جهت شرکت در مراسم وداع رهبر شهید در مشهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت ولایت خراسان رضوی اعلام کرده است که برای تسهیل حضور اتباع افغانستان در مراسم وداع رهبر شهید ایران در مشهد، ۲۵۰۰ ویزای رایگان اختصاص یافته و برآوردها حاکی از مشارکت حدود چهار هزار تبعه افغانستانی در این مراسم است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، از اختصاص دو هزار و ۵۰۰ ویزای رایگان برای اتباع افغانستانی به‌منظور شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید ایران خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این مراسم اظهار داشت که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، حدود چهار هزار نفر از اتباع افغانستانی در آیین وداع با رهبر شهید در شهر مشهد حضور خواهند یافت.

عسکری افزود: به‌منظور تسهیل حضور شهروندان افغانستان در این مراسم، دو هزار و ۵۰۰ ویزای رایگان در نظر گرفته شده است تا علاقه‌مندان بتوانند بدون دغدغه در این آیین شرکت کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی همچنین از تشکیل هفت کارگروه تخصصی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم خبر داد و گفت این کارگروه‌ها در حوزه‌های امنیت، حمل‌ونقل، اسکان، تشریفات، خدمات زائران، رسانه و امور بین‌الملل فعالیت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که محل دقیق برگزاری مراسم هنوز نهایی نشده و پس از انجام بررسی‌های لازم، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

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