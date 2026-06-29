به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس در گزارشی اعلام کرد که شمار فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان جوان آمریکا در حال فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی هستند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح کرده است که آیا حمایت دیرینه حزب جمهوری‌خواه از این رژیم همچنان قابل اتکا خواهد بود یا خیر.

«شیبلی تلحمی»، مدیر نظرسنجی «موضوعات راهبردی» دانشگاه مریلند و استاد علوم سیاسی این دانشگاه، در این‌باره گفت: «اتفاق مهمی در میان جمهوری‌خواهان جوان در حال شکل گرفتن است.»

جنگ غزه و اختلافات بر سر ایران؛ عامل تشدید نارضایتی

بر اساس این گزارش، حمایت جمهوری‌خواهان از رژیم صهیونیستی در پی نسل‌کشی و ویرانی گسترده نوار غزه بر اثر عملیات نظامی این رژیم و همچنین اختلافات میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و تیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران، با فشار و چالش روبه‌رو شده است.

آکسیوس می‌نویسد نتانیاهو طی سال‌های گذشته تلاش کرده بود کاهش حمایت دموکرات‌ها از رژیم صهیونیستی را با تقویت روابط خود با جمهوری‌خواهان جبران کند؛ اما نتایج تازه نظرسنجی‌ها و افزایش انتقاد شخصیت‌های سرشناس جناح راست آمریکا نشان می‌دهد که شکاف‌هایی در این حمایت، به‌ویژه در میان نسل جوان محافظه‌کار، در حال آشکار شدن است.

نظرسنجی‌ها از افت حمایت جمهوری‌خواهان حکایت دارد

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» که در ماه آوریل منتشر شد، چهار نفر از هر ۱۰ جمهوری‌خواه نگاه نامطلوبی به رژیم صهیونیستی دارند. این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۴۹ ساله به ۵۷ درصد می‌رسد؛ در حالی که تنها یک‌چهارم جمهوری‌خواهان ۵۰ ساله و بالاتر چنین دیدگاهی دارند.

همچنین نتایج نظرسنجی دانشگاه «کوئینیپیاک» در ماه جاری نشان داد از هر پنج جمهوری‌خواه، یک نفر معتقد است آمریکا بیش از اندازه از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند؛ رقمی که به گفته این گزارش، سه برابر میزان ثبت‌شده پس از جنایت اسرائیل در هفتم اکتبر است. افزون بر این، نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان داد تنها ۴۶ درصد جمهوری‌خواهان اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را دفاع مشروع می‌دانند و این میزان در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۳۴ ساله به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

انتقادهای تند چهره‌های راست‌گرا از تل‌آویو

به نوشته آکسیوس، موج انتقادها از حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی با مواضع صریح چهره‌های شناخته‌شده جریان «اول آمریکا» از جمله «تاکر کارلسون»، «مگین کلی» و «مارجری تیلور گرین» شدت گرفته است.

کارلسون با متهم کردن نتانیاهو به سوق دادن ترامپ به جنگ با ایران، تصریح کرد: «ترامپ برده نتانیاهو است.» همچنین «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از مقام‌های رژیم صهیونیستی که با توافق مربوط به ایران مخالفت کرده بودند، انتقاد کرد و گفت: «اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، تنها متحد قدرتمندی را که در سراسر جهان برایم باقی مانده، هدف حمله قرار نمی‌دادم.»

در همین حال، «رالف رید» بنیان‌گذار ائتلاف «ایمان و آزادی» با تأکید بر اینکه رهبران حزب جمهوری‌خواه و جریان انجیلی همچنان به‌شدت حامی رژیم صهیونیستی هستند، هشدار داد که نتایج نظرسنجی‌ها درباره جایگاه اسرائیل در میان افکار عمومی آمریکا، از جمله در میان جمهوری‌خواهان، به سطحی «به‌طرز خطرناکی پایین» رسیده است!

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