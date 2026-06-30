به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاسکال سیم، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که جلسه احتمالی درباره شهر الابیض، مرکز استان کردفان شمالی در غرب سودان، ممکن است روز جمعه برگزار شود. این درخواست پس از گزارش‌هایی مطرح شد که نشان می‌دهد نیروهای واکنش سریع و متحدانشان نیروهای خود را در اطراف این شهر متمرکز کرده‌اند که می‌تواند به تشدید درگیری‌ها دامن بزند.

شهر الابیض با جمعیتی حدود نیم میلیون نفر و میزبانی از نزدیک به ۱۰۰ هزار آواره، از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا بر سر راهی حیاتی قرار دارد که دارفور تحت کنترل نیروهای واکنش سریع در غرب را به مناطق تحت کنترل ارتش در مرکز و شرق سودان متصل می‌کند.

همزمان، ۴۶ سازمان سودانی، منطقه‌ای و بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک که توسط گروه وکلای اضطراری منتشر شد، از طرف‌های درگیر در جنگ سودان خواستار اعلام فوری آتش‌بس انسانی، جامع و بی‌قید و شرط در سراسر این کشور شدند. این سازمان‌ها نسبت به «تشدید نظامی شتابان، به‌ویژه در استان کردفان شمالی» هشدار داده و آن را نشانه‌ای از یک فاجعه انسانی جدید دانستند که می‌تواند سناریوی نقض‌های گسترده مشابه آنچه در شهر الفاشر رخ داد را تکرار کند.

سازمان‌ها با اشاره به گزارش‌های مکرر درباره تجمع نظامی گسترده نیروهای واکنش سریع در اطراف الابیض، هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند به تکرار نقض‌های فاحشی منجر شود که پیش‌تر در مناطق مختلف سودان از جمله الفاشر رخ داده و پیامدهای انسانی فاجعه‌باری برای غیرنظامیان به دنبال داشته است.

بر اساس این بیانیه، غیرنظامیان در الابیض پیش‌تر نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند و تأسیسات حیاتی مانند پمپ‌بنزین‌ها، تانکرهای سوخت و نیروگاه برق هدف حمله قرار گرفته‌اند که منجر به قطع برق، اختلال در تأمین آب، افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دارو و سوخت و گسترش وحشت در میان ساکنان شده است.

سازمان‌ها از شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل خواستند که از مرحله هشدار درباره وضعیت الابیض فراتر رفته و قبل از دیر شدن، اقدامات پیشگیرانه فوری اتخاذ کنند.

گفتنی است که از اواسط آوریل ۲۰۲۳، سودان صحنه درگیری میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده است که ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و سازمان ملل آن را بزرگترین بحران انسانی جهان توصیف کرده است. حدود ۱۲ میلیون نفر در نتیجه این درگیری آواره شده‌اند و نیمی از جمعیت سودان با مشکل تأمین غذا مواجه هستند.

................

پایان پیام/