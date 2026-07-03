غیرنظامیان سودان ۱۸ ماه در محاصره هستند/ شواهد مستند از نقش امارات در حمایت از جنایات پشتیبانی سریع

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که غیرنظامیان در کردفان شمالی در سودان به مدت ۱۸ ماه در شرایطی شبیه به محاصره قرار دارند.

وی با بیان اینکه کمبود آب سالم در شهر الابیض در این استان به سطح بحرانی رسیده است، گفت: اجازه تکرار فجایعی که در زمزم و الفاشر در سودان رخ داد، داده نمی‌شود.

این مقام سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: فاجعه‌ای جدید برای حقوق بشر در شهر الابیض سودان در حال وقوع است.

بر اساس شواهد و گزارش‌های مستند، امارات متحده عربی با حمایت‌های تسلیحاتی، مالی، پشتیبانی و نظامی نقش اصلی را در حمایت از نیروهای «پشتیبانی سریع» در ارتکاب جنایات گسترده علیه مردم سودان و قتل‌عام غیرنظامیان بر عهده دارد . این حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای پشتیبانی سریع از زمان تشکیل در سال ۲۰۱۳، به ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله حملات سیستماتیک به روستاها، تجاوز و اعدام‌های فراقانونی متهم هستند .

گفتنی است، تشدید بحران در کردفان شمالی و شهر الابیض در حالی رخ می‌دهد که جنگ داخلی سودان از آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع ادامه دارد و سازمان ملل آن را بزرگترین بحران انسانی جهان توصیف کرده است .

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