به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هنر، آنگاه که با خون شهیدان و اخلاص مجاهدان پیوند میخورد، از مرزهای یک اثر شنیداری فراتر رفته و به ابزاری ماندگار برای ثبت تاریخ حماسه و مقاومت تبدل میشود.
سرودها و نواهای انقلابی، همواره بازتابدهنده نبض تپنده غیرت و همبستگی ملتهایی هستند که در برابر ظلم، قامت خم نکردهاند. در همین راستا، اثر فاخر و پر احساس «نورٌ من نور»، تجلی عینی این پیوند قدسی میان هنر، عقیده و ایثار است. اثری که نهتنها یک قطعه موسیقی، بلکه مرثیه و حماسهای برخواسته از دل جبهه مقاومت است.
در همین راستا، سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، از بستر شکلگیری قطعهی پراحساس «نورٌ من نور» پرده برداشت. سرودی فاخر که زمزمهاش این روزها در محافل فرهنگی طنینانداز شده و «میراث ماندگار شهیدان راه تولید» لقب گرفته است.
وی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به حال و هوای خاص روزهای نبرد، جرقهی اولیهی تولید این اثر را برگرفته از ابعاد قلبی و عقیدتی وفا به امام شهید و بیعت با مقام ولایت دانست و تأکید کرد: این پروژه در واکنش به جنگی که همزمان بر ایران و مردم مقاوم لبنان تحمیل شد، کلید خورده است.
رایزن فرهنگی کشورمان با قدردانی از همراهی جوانان رزمنده در این پروژه گفت: بچههای همراه، رزمنده و مجاهد بودند و برای انجام این پروژه در کنار ما قرار گرفتند که این همکاری برای ما بسیار ارزشمند واقع شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اجرای اولیهی این سرود قرار بود با گروه دیگری از دوستان انجام شود، اما تقدیر الهی بر این بود که آنها در میانهی راه به جمع شهدا بپیوندند و این اثر به میراث معنوی آنان تبدیل شود.
مرتضوی افزود: زمانی که برای تهیهی ویدیوی این سرود فراخوان دادیم، مردم با تمام وجودشان آمدند. همهی خانوادههای شهدا آمدند، آدمهایی که ماهها از خانه و زندگیشان آواره شده بودند، اما به عشق امام شهید این کار را تکمیل کردند.
رایزن فرهنگی کشورمان در تشریح عوامل اجرایی این قطعه اعلام کرد: این کار توسط حسین خیرالدین، از جوانان ولایی و مداحان برجسته لبنان، خوانده شد. شعر فارسی آن را حجتالاسلام جواد محمد زمانی و شعر عربی آن را بانو بنت الهدی صغری سرودهاند. همچنین، کارگردانی اثر بر عهده دکتر محمد زینالعابدین السباعی بود.
مرتضوی در پایان سخنانش، از تولید یک پروژهی دو قسمتی خبر داد و افزود: قطعهی اول به دلیل برخی ملاحظات فعلاً تکمیل نشده، اما قطعهی دوم که همین سرود «نورٌ من نور» باشد، بهزودی منتشر خواهد شد.
سرود «نورٌ من نور»، آیینهای تمامنما از پیوند ناگسستنی دو ملت ایران و لبنان در مسیر سرخ مقاومت است. اثری آمیخته به عطر شهادت که نشان داد هنر حماسی تا چه حد میتواند در تبیین گفتمان ولایت و وفاداری به آرمانهای والای انسانی مؤثر باشد.
این اثر ماندگار، که با خون پاک سازندگان اولیهاش متبرک شده و با همت هنرمندان ولایی و همراهی دلگرمکننده خانوادههای معظم شهدا و مردم مقاوم به ثمر رسیده است، بدون شک در تاریخ هنر مقاومت جاودانه خواهد ماند. امتداد این سرود، نویدبخش پیروزی و روشنایی در مسیر تاریک مبارزه با ظالمان است و یادآور این حقیقت که هنر متعهد، هرگز خاموش نخواهد شد.
این اثر با همکاری معاونت همکاریهای علمی و فرهنگی و ادارهکل همکاریها و تنظیمگری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تولید شده است.
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