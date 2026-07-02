به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله، نماینده پارلمان لبنان، مخالفت با توافق اخیر را صرفاً یک اختلاف سیاسی ندانست و تأکید کرد این موضع، دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق مشروع ملت لبنان است. وی از دولت خواست صدای اکثریت لبنانیها را که با این توافق مخالف هستند بشنود و از خواست مردم فاصله نگیرد.
فضلالله با انتقاد از امتیازهایی که به گفته او در این توافق به رژیم صهیونیستی داده شده، اظهار داشت مشروعیتبخشی به اشغال، جلوگیری از بازگشت ساکنان به مناطق خود و توقف پیگیری حقوقی جنایتهای رژیم صهیونیستی، از مهمترین پیامدهای این توافق است. وی هشدار داد ادامه این مسیر، دولت را در تقابل با اکثریت مردم قرار داده و به شکست سیاسی آن خواهد انجامید.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین بر ضرورت همگرایی جریانهای ملی برای حفظ حاکمیت و امنیت کشور تأکید کرد و گفت جنوب لبنان هرگز به عرصه اجرای سیاستهای رژیم صهیونیستی تبدیل نخواهد شد. وی افزود با ایستادگی مردم، خون شهدا و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای خروج اشغالگران از جنوب لبنان فراهم است و دولت باید از این فرصت برای دفاع از منافع ملی بهره بگیرد.
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