کربلا تلفیقی از عقلانیت، حماسه و عاطفه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی در محفل معارفی و عزاداری شب گذشته در حرم بانوی کرامت با اشاره به بیانات رهبر شهیدکه د فرمودند کربلا مرکب از سه عنصر عقلانیت، حماسه و عاطفه است، اظهار داشت: این سه عنصر، کربلا را تا ابد زنده نگه داشته‌اند؛ هر آنچه در کربلا رخ داده، بر اساس عزت و حماسه بوده است؛ حتی گریه‌ها و مصیبت‌ها نیز در اوج عزت رقم خورده‌اند. حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در مجلس ابن زیاد فرمود «من جز زیبایی ندیدم». این نشان از حماسه و عزتی است که اهل بیت در اوج مصیبت به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حضرت زینب(س) در گودی قتلگاه، وقتی دیدند جان امام در خطر است و هیچ‌کس برای دفاع از ایشان برنمی‌خیزد، وارد میدان شدند. در خطبه‌های کوفه و شام، اهل بیت(ع) با سه حربه عقلانیت، حماسه و عاطفه، مردم را به هدایت دعوت کردند. امام سجاد علیه‌السلام در کوفه خطبه خواندند و با کلام خود، مردم را به گریه انداختند؛ اما با وجود این همه بیداری، کوفیان سکوت کردند و این سکوت، آنان را در جنایت شریک ساخت. اگر مردم کوفه در آن روزها حرف می‌زدند، سرنوشت تاریخ تغییر می‌کرد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به داستان شهادت عبدالله بن حسن(ع)، گفت: عبدالله فرزند امام مجتبی علیه‌السلام، ده یا یازده ساله بود. وقتی دید دشمن به عمویش امام حسین علیه السلام جسارت می‌کند، خود را سپر کرد و فرمود «به خدا سوگند، از عمویم جدا نمی‌شوم». او با دست خود از امام دفاع کرد و شمشیر به دستش اصابت کرد. با تمام وجود بر روی سینه امام حسین(ع) افتاد و در همان حال جان داد.

مؤمنی با اشاره به عنصر عاطفه در حماسه کربلا، تصریح کرد: امام حسین علیه‌السلام با روضه طفل شیرخوار خود و با مصیبت دختر سه ساله‌اش در خرابه شام، با عاطفه تاریخ صحبت می‌کند. این عاطفه، منشأ رشد و بیداری شده است. امروز نیز تصاویر کودکان مظلوم فلسطین و لبنان، عاطفه تاریخ را زنده کرده است. ما باید از این سه حربه برای هدایت جامعه استفاده کنیم و اجازه ندهیم عقلانیت، حماسه و عاطفه در جامعه کمرنگ شود.

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