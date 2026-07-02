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الراسی: مقاومت تنها تضمین‌کننده حقوق لبنان است؛ اکثریت مردم با «توافق چارچوب» مخالف‌اند

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
کد مطلب: 1834485
الراسی: مقاومت تنها تضمین‌کننده حقوق لبنان است؛ اکثریت مردم با «توافق چارچوب» مخالف‌اند

یک مقام ارشد جریان «المرده» لبنان با انتقاد از «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد هرگونه مذاکره درباره مسائل سرنوشت‌ساز باید با مجوز مجلس نمایندگان و بر پایه اراده ملت انجام شود. وی مقاومت را تنها عامل بازدارنده در برابر اشغالگری دانست و گفت اکثریت لبنانی‌ها با هر توافقی که به تضعیف حاکمیت ملی و واگذاری حقوق کشور منجر شود، مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کریم الراسی، عضو دفتر سیاسی جریان «المرده» و نماینده پیشین پارلمان لبنان، با انتقاد از «توافق چارچوب» میان لبنان و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد هرگونه مذاکره درباره مسائل سرنوشت‌ساز باید با مجوز مجلس نمایندگان انجام شود. وی گفت مجلس، به‌عنوان نماینده اراده ملت، مرجع تصمیم‌گیری در موضوعات کلان ملی است و هر توافقی بدون پشتوانه قانونی و مردمی، مشروعیت لازم را نخواهد داشت.

الراسی با اشاره به وجود قطعنامه‌های بین‌المللی و ابتکارهای عربی، از جمله قطعنامه ۱۷۰۱، پرسید چه ضرورتی برای تدوین توافقی جدید وجود دارد. وی همچنین آمریکا را میانجی بی‌طرف ندانست و تصریح کرد رژیم صهیونیستی در طول دهه‌های گذشته هیچ‌گاه به قوانین و تعهدات بین‌المللی پایبند نبوده است؛ از این‌رو، اتکا به توافقی که تحت فشار واشنگتن شکل گرفته، نمی‌تواند حقوق لبنان را تضمین کند.

این سیاستمدار لبنانی، مقاومت را تنها عامل مؤثر در آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و حفظ حاکمیت لبنان دانست و گفت تجربه آزادسازی جنوب لبنان و مقاومت در جنگ ۳۳ روزه نشان داده است که حقوق ملت لبنان تنها با تکیه بر قدرت ملی به دست می‌آید. وی همچنین با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای برای توجیه این توافق، تأکید کرد اکثریت لبنانی‌ها با هر توافقی که به تضعیف حاکمیت و واگذاری حقوق ملی بینجامد، مخالف هستند.

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