به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در آیین افتتاحیه جشنواره کنفرانس آسیایی ـ آفریقایی ۲۰۲۶ که با حضور مقام‌های دولتی، سفرا، اندیشمندان، دانشگاهیان و رهبران جوان در دانشگاه کاتولیک آتماجایا جاکارتا برگزار شد، با موضوع «بازاندیشی کنفرانس آسیایی ـ آفریقایی برای نسل جوان؛ همبستگی جهانی، چنددیپلماسی و چندروایتی از تاریخ جهان» به ایراد سخنرانی پرداخت.



یحیی جهانگیری در آغاز سخنان خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، از ملت ایران و مقاومت آنان یاد کرد و همچنین به جان‌باختن دانش‌آموزان مدرسه میناب در حمله‌ای که آنان را در کلاس درس هدف قرار داد، اشاره کرد و گفت این کودکان می‌توانستند آینده‌سازان علم، هنر، پزشکی، فلسفه و فرهنگ بشری باشند.



باندونگ؛ نقطه عطفی در تاریخ کرامت ملت‌ها



دکتر جهانگیری با بیان اینکه کنفرانس آسیایی ـ آفریقایی سال ۱۹۵۵ صرفاً یک نشست سیاسی نبود، اظهار کرد: باندونگ نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ اندیشه سیاسی و اخلاقی جهان بود؛ رویدادی که نشان داد ملت‌های آسیا و آفریقا دیگر موضوع تاریخ نیستند، بلکه خود سازندگان تاریخ به شمار می‌آیند.



وی افزود: روح باندونگ بر پایه استقلال، حاکمیت ملی، برابری ملت‌ها، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدالت و همبستگی جهانی شکل گرفت و این اصول امروز نیز در مواجهه با بحران‌هایی همچون قطبی‌شدن جوامع، جنگ روایت‌ها، نابرابری‌های اقتصادی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، همچنان راهگشا هستند.



دیپلماسی دیگر محدود به دولت‌ها نیست



رایزن فرهنگی ایران در اندونزی با طرح مفهوم «چنددیپلماسی» تصریح کرد که در جهان امروز، دیپلماسی دیگر تنها در اختیار دولت‌ها و دستگاه‌های رسمی نیست، بلکه دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان، رسانه‌ها، رهبران دینی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان نیز به بازیگران اصلی عرصه دیپلماسی تبدیل شده‌اند.



وی این تحول را «مردمی شدن دیپلماسی» توصیف کرد و گفت: گاهی یک فیلم، کتاب یا جشنواره فرهنگی تأثیری عمیق‌تر از سال‌ها مذاکرات سیاسی بر افکار عمومی و روابط میان ملت‌ها بر جای می‌گذارد.



دکتر جهانگیری با تأکید بر جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست جمهوری اسلامی ایران افزود: دیپلماسی فرهنگی صرفاً مکمل دیپلماسی سیاسی نیست، بلکه عمیق‌ترین نوع دیپلماسی است؛ زیرا با ذهن، هویت، حافظه تاریخی و قلب ملت‌ها ارتباط برقرار می‌کند.



ظرفیت‌های مشترک ایران و اندونزی برای همکاری فرهنگی



وی ایران و اندونزی را دو تمدن بزرگ آسیایی و اسلامی دانست و بر گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد.



به گفته جهانگیری، توسعه روابط تهران و جاکارتا نباید به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی محدود بماند، بلکه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سینما، ادبیات، هنر، گفت‌وگوی ادیان، تبادل دانشجو، ترجمه آثار علمی و تعاملات فرهنگی نیز باید تقویت شود.



تاریخ جهان نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ باشد



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به مفهوم «چندروایتی بودن تاریخ» گفت: یکی از مشکلات مهم جهان معاصر آن است که تاریخ غالباً از منظر قدرت‌های بزرگ روایت شده و بسیاری از ملت‌های آسیا و آفریقا علاوه بر استعمار سرزمین، استعمار روایت را نیز تجربه کرده‌اند.



وی تأکید کرد: چندروایتی بودن تاریخ به معنای انکار حقیقت نیست، بلکه به معنای شکستن انحصار روایت حقیقت است و باید این فرصت فراهم شود که هر ملت و تمدنی تاریخ خود را با زبان و نگاه خود روایت کند.



دکتر جهانگیری با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی ایران و اندونزی اظهار داشت: ایران تنها موضوع اخبار سیاسی جهان نیست، بلکه سرزمین حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا و خاستگاه حکمت، هنر و گفت‌وگوی تمدن‌هاست. اندونزی نیز صرفاً بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان نیست، بلکه نمونه‌ای از تنوع فرهنگی، مدارا و همزیستی دینی به شمار می‌رود.



وی افزود: همکاری این دو کشور می‌تواند روایت متفاوتی از آسیا به جهان ارائه کند؛ روایتی که نشان می‌دهد آسیا نه حاشیه تاریخ، بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تمدن بشری است.



جوانان، سازندگان باندونگ جدید



جهانگیری نسل جوان را محور آینده آسیا و آفریقا دانست و گفت: جوانان تنها وارثان تاریخ نیستند، بلکه نویسندگان فصل جدید تاریخ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر باندونگ ۱۹۵۵ نماد استقلال سیاسی بود، باندونگ امروز باید نماد استقلال فکری، فرهنگی، روایی و استقلال در تولید دانش باشد.



رایزن فرهنگی ایران همچنین تأکید کرد که همبستگی در جهان امروز باید در قالب همکاری‌های علمی، پژوهش‌های مشترک، تبادل دانشجو، گفت‌وگوی ادیان، تولید آثار فرهنگی و ارتباط مستقیم میان ملت‌ها معنا پیدا کند و نسل جوان بیش از هر چیز باید هنر شنیدن و پذیرش تفاوت‌ها را بیاموزد.



آینده با عدالت، کرامت و اخلاق ساخته می‌شود



جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: آینده آسیا و آفریقا تنها با اقتصاد، فناوری یا قدرت نظامی ساخته نخواهد شد، بلکه نیازمند «تخیل تمدنی» است؛ همان تخیلی که کنفرانس باندونگ با تکیه بر کرامت، عدالت، برابری و همبستگی به جهان معرفی کرد.



وی با تأکید بر اینکه از نگاه جمهوری اسلامی ایران روح باندونگ همچنان زنده است، تصریح کرد: صلح بدون عدالت پایدار نیست، توسعه بدون کرامت ناقص خواهد بود، جهانی‌شدن بدون احترام به فرهنگ‌ها به سلطه می‌انجامد و دیپلماسی بدون اخلاق نیز به یک فن صرفاً سیاسی تقلیل پیدا می‌کند.



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پایان، جشنواره آسیایی ـ آفریقایی ۲۰۲۶ را فرصتی برای عبور از بزرگداشت صرف گذشته و حرکت به سوی همکاری‌های آینده توصیف کرد و خواستار بازاندیشی در دیپلماسی، بازنویسی تاریخ با صداهای متکثر و تقویت همبستگی جهانی با محوریت نسل جوان شد.