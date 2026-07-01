گاف ارتش اشغالگر در درعا، با گم شدن یک دستگاه «تلفن همراه نظامی سری»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه عبری گزارش داد که ارتش اشغالگر در جریان یک عملیات نظامی در استان درعا، یک «تلفن نظامی سری» را از دست داد که این رخداد باعث ایجاد نگرانی نسبت به درز اطلاعات حساس ذخیرهشده در آن دستگاه شده است.
روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان انجام عملیاتی در استان درعا، یک «تلفن نظامی سری» را از دست داده است؛ رخدادی که نگرانیهایی را درباره احتمال درز اطلاعات حساسی که در این دستگاه ذخیره شده بود، ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، این حادثه در روستای عابدین و در پی درگیریهای مسلحانه میان نظامیان رژیم صهیونیستی و ساکنان محلی رخ داده است. این درگیریها با شلیک گلوله به سمت یک پایگاه نظامی اسرائیلی در «تل قدنه» آغاز شد و با آتش توپخانه و شلیک راکت ادامه یافت. سپس حملات هوایی توسط یک بالگرد نظامی صورت گرفت که منجر به فرار بسیاری از ساکنان این روستا شد.
طبق نوشته این روزنامه، یکی از سربازان ذخیره، تلفن نظامی خود را در میان هرجومرج و آشفتگی ناشی از این رخدادها از دست داد و این دستگاه تلفن در دست یکی از ساکنان سوری افتاده است.
سرباز مذکور به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت که ارتش به سرعت متوجه از دست رفتن دستگاه تلفن شده و برای جلوگیری از هرگونه درز اطلاعات، اقدام به مسدود کردن آن از راه دور کرده است. وی این حادثه را «خطرناک» توصیف کرد.
از دست رفتن این «تلفن نظامی» در خاک سوریه، نگرانیهای زیادی را در ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است که عمدتاً نگران درز یافتن اطلاعات از این دستگاه «سری» هستند.
ارتش رژیم صهیونیستی بدون اشاره به جزئیات اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از فاش شدن اطلاعات، اعلام کرد که «این حادثه مشخص و در حال بررسی است و از طریق کانالهای تخصصی با آن برخورد میشود.»
در مقابل، رسانههای سوری تصاویری منتشر کردهاند که سلاحها و تجهیزات مختلف از جمله ویدیو مربوط به تلفن گمشده را نشان میدهد. همچنین گزارش شده است که نیروهای اسرائیلی در زمان عقبنشینی خود از منطقه «تل المغر» واقع در غرب استان عابدین، مواد غذایی را در آنجا جا گذاشتهاند.
نیروهای اسرائیلی دوشنبه شب با ساکنان روستایی در جنوب سوریه درگیر شدند که منجر به آوارگی موقت ساکنان سوری از این منطقه شد.
نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط نظام بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ در جنوب سوریه مستقر هستند و رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که قصدی برای خروج از این منطقه ندارد.
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