به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج جدیدترین پایش در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که اعتماد اسرائیلی‌ها به کابینه و کنیست (پارلمان) رژیم اسرائیل به شدت پایین آمده و فقط ۳۶ درصد به کابینه اعتماد دارند و ۳۹ درصد هم اصلا اعتمادی به آن ندارند.

به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو، نتایج جدیدترین پایش دفتر مرکز آمار رژیم اسرائیل از کاهش اعتماد اسرائیلی ها به نهادهای سیاسی، امنیتی و قضایی این رژیم حکایت دارد.

براساس نتایج این پایش، فقط ۵۲ درصد از اسرائیلی ها به دستگاه پلیس و ۴۸ درصد به دستگاه قضایی رژیم اسرائیل اعتماد دارند اما کمترین اعتماد از آن کابینه و کنست شده است.

این نتایج نشان می دهد که ۵۲ درصد به دستگاه پلیس اعتماد و در مقابل ۴۰ درصد به آن بی اعتمادند.

در زمینه سیاسی، نتایج پایش دفتر مرکزی آمار رژیم اسرائیل نشان می دهد که فقط ۳۶ درصد به کابینه اعتماد دارند و ۳۹ درصد هم اصلا اعتمادی به آن ندارند.

میزان اعتماد اسرائیلی ها به کنست نیز به پایین ترین حد خود رسیده است زیرا براساس نتایج این پایش، فقط ۳۳ درصد به کنست اعتماد دارند و در مقابل ۶۰ درصد به آن بی اعتماد هستند.

نتایج این پایش همچنین تفاوت در سطح اعتماد بر اساس گرایش های دینی و قومی و نگرش‌های متفاوت بین گروه‌های دینی و سکولار را در سرزمین های اشغالی نشان می دهد و از تداوم اختلاف نظر اسرائیلی ها در قبال نهادهای رژیم اسرائیل حکایت دارد.

اخیرا نیز بر اساس نظرسنجی دیگر معاریو، ۶۳ درصد از اسرائیلی‌ها نسبت به آینده رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده‌اند. در مقابل، ۳۱ درصد گفته‌اند نگرانی خاصی ندارند و ۶ درصد نیز نظری در این باره ارائه نکرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد سطح نگرانی در میان مخالفان بنیامین نتانیاهو به‌مراتب بالاتر است؛ به‌طوری که ۷۸ درصد از رأی‌دهندگان احزاب مخالف، نسبت به آینده رژیم ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، حتی در میان حامیان احزاب ائتلاف حاکم نیز وضعیت چندان آرام نیست؛ هرچند ۵۱ درصد از آنان گفته‌اند نگرانی خاصی ندارند، اما ۴۴ درصد نیز نسبت به آینده رژیم احساس نگرانی کرده‌اند.

...........................

پایان پیام/ 167