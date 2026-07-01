به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط در گزارشی به آخرین آمادگی‌های تهران برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پرداخت و نوشت: انتظار می‌رود بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم حضور یابند.

این روزنامه نوشت: تصاویر شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در مصلی بزرگ تهران نصب شده و نیروهای اجرایی در حال تکمیل آخرین مقدمات برگزاری مراسم هستند.

به نوشته الشرق‌الاوسط، این مراسم که به دلیل تحولات جنگی به تعویق افتاده بود، از روز شنبه آغاز می‌شود و پیکر رهبر ایران در مصلی تهران در کنار پیکر اعضای خانواده‌اش قرار خواهد گرفت.

الشرق‌الاوسط همچنین با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، از استقرار تدابیر امنیتی، فعالیت گسترده نیروهای اجرایی و توصیه رسانه‌های رسمی ایران برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی و رعایت نکات بهداشتی در گرمای هوا خبر داد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به تعطیلی برخی مراکز دولتی و خصوصی در تهران و اعمال محدودیت‌های ترافیکی، اضافه کرد: پس از پایان مراسم در تهران، پیکر رهبر انقلاب اسلامی ایران برای برگزاری آیین‌های بعدی به نجف و کربلا منتقل و در نهایت در مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

این نشریه سعودی عنوان کرده است که تشییع رهبر انقلاب اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که ایران و آمریکا پس از امضای توافق اولیه برای توقف جنگ، آتش بس شکننده‌ای دارند.

..........................

پایان پیام